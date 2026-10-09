Hisseli tapu sahipleri için kritik düzenleme! Tüm Türkiye’de yeni dönem resmen başladı

Bir taşınmaz malın (arsa, arazi, bina, daire gibi) birden fazla kişi tarafından ortaklaşa sahip olunduğunu gösteren resmi belgeye hisseli tapu denir. Türkiye'de gayrimenkul sahipliğinde sıkça karşılaşılan bir durum olan hisseli tapu, kendine özgü bazı özellikler taşır. Hisseli tapularda, gayrimenkulün kimlere ait olduğu ve her bir kişinin sahip olduğu hisse oranı açıkça belirtilir. Örneğin, bir evin üç hissedarı varsa, tapuda Ahmet'in 1/3, Ayşe'nin 1/3 ve Mehmet'in 1/3 hisseye sahip olduğu yazar. Ancak, hangi kısmın kimin malı olduğu tapuda genellikle yer almaz. Yani, bu hisseler evin belirli bir odasına veya bahçenin belirli bir bölümüne işaret etmez.