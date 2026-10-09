Hisseli tapu sahipleri için kritik düzenleme! Tüm Türkiye’de yeni dönem resmen başladı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde hayata geçirdiği yeni düzenleme, miras veya ortak alım yoluyla hisseli tapuya sahip milyonlarca vatandaşa büyük bir kolaylık sağladı. Yapılan yasal değişiklik sayesinde mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelere başvurma zorunluluğu ortadan kaldırılırken, yazılı taksim sözleşmesiyle devir işlemlerinin hızla tamamlanmasının önü açıldı. Uzun süren bürokratik engelleri tarihe gömen bu hamle, gayrimenkul sahiplerinin yıllardır beklediği en büyük müjde olarak kayıtlara geçti.