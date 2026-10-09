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Hisseli tapu sahipleri için kritik düzenleme! Tüm Türkiye’de yeni dönem resmen başladı

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Hisseli tapu sahipleri için kritik düzenleme! Tüm Türkiye’de yeni dönem resmen başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde hayata geçirdiği yeni düzenleme, miras veya ortak alım yoluyla hisseli tapuya sahip milyonlarca vatandaşa büyük bir kolaylık sağladı. Yapılan yasal değişiklik sayesinde mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelere başvurma zorunluluğu ortadan kaldırılırken, yazılı taksim sözleşmesiyle devir işlemlerinin hızla tamamlanmasının önü açıldı. Uzun süren bürokratik engelleri tarihe gömen bu hamle, gayrimenkul sahiplerinin yıllardır beklediği en büyük müjde olarak kayıtlara geçti.

#1
Foto - Hisseli tapu sahipleri için kritik düzenleme! Tüm Türkiye’de yeni dönem resmen başladı

Miras veya ortak satın alma nedeniyle bir taşınmazda pay sahibi olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hisseli tapuların devrine ilişkin işlemlerde yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan değişiklikle birlikte hisse devri sırasında izlenen sürecin kolaylaştırılması ve tapu işlemlerinin daha hızlı tamamlanması hedefleniyor.

#2
Foto - Hisseli tapu sahipleri için kritik düzenleme! Tüm Türkiye’de yeni dönem resmen başladı

Bir taşınmaz malın (arsa, arazi, bina, daire gibi) birden fazla kişi tarafından ortaklaşa sahip olunduğunu gösteren resmi belgeye hisseli tapu denir. Türkiye'de gayrimenkul sahipliğinde sıkça karşılaşılan bir durum olan hisseli tapu, kendine özgü bazı özellikler taşır. Hisseli tapularda, gayrimenkulün kimlere ait olduğu ve her bir kişinin sahip olduğu hisse oranı açıkça belirtilir. Örneğin, bir evin üç hissedarı varsa, tapuda Ahmet'in 1/3, Ayşe'nin 1/3 ve Mehmet'in 1/3 hisseye sahip olduğu yazar. Ancak, hangi kısmın kimin malı olduğu tapuda genellikle yer almaz. Yani, bu hisseler evin belirli bir odasına veya bahçenin belirli bir bölümüne işaret etmez.

#3
Foto - Hisseli tapu sahipleri için kritik düzenleme! Tüm Türkiye’de yeni dönem resmen başladı

Hisseli tapuya sahip tüm hissedarlar, taşınmazın tamamında sahip oldukları oran kadar hak sahibidirler. Bu durum, taşınmazın kullanımından elde edilecek gelire veya yapılacak masraflara da yansır. Her bir hissedar, kendi hissesi oranında mülkiyet haklarına sahiptir ve bu hakları kullanabilir. Yeniçağ'da yer alan habere göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni düzenleme, özellikle birden fazla hissedarın olduğu tapularda uzun süren bürokratik işlemleri hızlandırmayı amaçlıyor. Hisseli tapu sahiplerinin en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan devir süreçleri, artık daha pratik ve hızlı bir şekilde tamamlanabilecek.

#4
Foto - Hisseli tapu sahipleri için kritik düzenleme! Tüm Türkiye’de yeni dönem resmen başladı

Özellikle miras yoluyla kalan taşınmazların paylaşımı konusunda yaşanan zorluklar, artık anlaşmalarla çözülebilecek. Yeni sisteme göre, mirasçılar arasında anlaşmazlık durumunda, miras kalan taşınmazın paylaşılması için mahkemeye başvurma zorunluluğu ortadan kalkacak. Mirasçılar, yazılı bir taksim sözleşmesiyle taşınmazı paylaşarak, devir işlemlerini hızla tamamlayabilecekler.

#5
Foto - Hisseli tapu sahipleri için kritik düzenleme! Tüm Türkiye’de yeni dönem resmen başladı

Miras yoluyla intikal eden taşınmazlar için tapu işlemlerinin yapılabilmesi için bazı belgelerin hazırlanması gerekiyor. Tapu müdürlüklerine sunulması gereken belgeler arasında: Tapu Senedi: İntikali istenen taşınmazın tapu senedi aslı veya ada-parsel numarasını belirten belge. Kimlik Belgesi: Mirasçının veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu. Veraset Belgesi: Veraset ilamının aslı veya noter onaylı örneği. Fotoğraf: Mirasçının son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı. Vergi Ödeme Belgesi: Veraset ve İntikal Vergisinin ödendiğine dair belge.

#6
Foto - Hisseli tapu sahipleri için kritik düzenleme! Tüm Türkiye’de yeni dönem resmen başladı

Emlak Vergisi Belgesi: Taşınmazın mesken olması durumunda, belediyeden alınan emlak vergisi ödendiğine dair belge. Yeni düzenleme, hisseli tapu sahipleri için önemli bir kolaylık sağlayacak. Mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için mahkemeye gitme zorunluluğu ortadan kalkarken devir işlemleri çok daha kısa sürede tamamlanabilecek.

#7
Foto - Hisseli tapu sahipleri için kritik düzenleme! Tüm Türkiye’de yeni dönem resmen başladı

Tapu işlemlerinin kolaylaşmasıyla birlikte, bürokratik engellerin aşılması sağlanacak ve birçok kişi, taşınmaz devir işlemleri için yıllarca beklemek zorunda kalmayacak. Bu değişiklik, tüm Türkiye'deki hisseli tapu sahiplerinin işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracak.

#8
Foto - Hisseli tapu sahipleri için kritik düzenleme! Tüm Türkiye’de yeni dönem resmen başladı

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