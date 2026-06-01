Herkesin siniri bozulacak: Türkiye Yunanistan'ı ipten aldı
Türk vatandaşları birkaç senedir Yunan ekonomisine can suyu olmayı sürdürüyor. Son gelen veriler bu gelişmeyi doğruladı. İşte detaylar...
Türk vatandaşları birkaç senedir Yunan ekonomisine can suyu olmayı sürdürüyor. Son gelen veriler bu gelişmeyi doğruladı. İşte detaylar...
Avrupa Birliği’nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı Schengen vizesi istatistiklerine göre geçen yıl Türkiye’den 1 milyon 268 bin kişi vize başvurusunda bulundu.
Başvuruların yüzde 14,6’sı reddedilirken, özellikle İtalya ve Fransa randevu kısıtlamalarına gitti. Türk vatandaşları en rahat vize alabildikleri ülke olduğu için en çok başvuruyu Yunanistan’a yaptı.
2024 yılında 296 bin Türk vatandaşı Yunanistan’a Schengen vizesi başvurusu yaparken, bu rakam geçen yıl yaklaşık 311 bine yükseldi. Yunanistan’ın vize başvurularını ret oranı ise yüzde 10,7 ile Avrupa Birliği ortalamasının oldukça altında kaldı.
Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Kontsas’ın açıklamasına göre yaz aylarında uygulamaya giren ve Türk vatandaşlarının Yunan adalarına gitmesini kolaylaştıran kapıda vize uygulaması kapsamındaki verilen vize sayısı da geçen yıl 120 bine ulaştı. Kapı vizeleriyle birlikte Yunanistan’ın geçen yıl Türk vatandaşlarına verdiği vize sayısı 430 bin oldu.
Schengen vizesinde yetişkinler için standart başvuru ücreti 90 Euro, 6-12 yaş arası çocuklar için 45 Euro, 0-6 yaş arası çocuklar için ise ücretsiz.
Bu rakamlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre geçen yıl vatandaşları vize almak için Yunanistan’a 30 milyon Euro’nun üzerinde ödeme yaptı. Bu rakamın TL karşılığı 1,6 milyar TL’yi geçiyor.
KAYNAK: TEKREFERANS
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23