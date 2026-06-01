'Kastamonu'da petrol var' deniyordu: Beklemediğimiz haber geldi
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları sürerken Kastamonu'dan kötü haber geldi. Yapılan arama çalışmaları sona erdirildi.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.'nin Kastamonu ilindeki petrol arama ruhsatının 10 Nisan 2026 tarihinde sona erdiğini ilan etti.
Böylelikle kentte büyük umutlarla yapılan petrol aramasından sonuç alınamamış oldu.
AR/ACM/K/E32-c pafta numaralı ruhsatın sona ermesiyle birlikte MAPEG, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 22. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca zarar gören tarafları tazminat sürecine yöneltti.
Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle zarar gördüğünü düşünen kişi ve kurumların, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 26. maddesi çerçevesinde ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yetkili mahkemeden kesinleşmiş karar alarak MAPEG'e başvurması gerekiyor. Tazminat, şirketin teminatından karşılanacak.
