Körfez ülkeleri kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Türk hava savunma sistemleri için “Ne olur bize de verin” diyorlar

Breaking Defense’a konuşan Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından bazı Körfez ülkelerinin şirketin özellikle Cirit füzesi ile Alka yönlendirilmiş enerji silah sistemiyle ilgilendiğini belirtti. Kurtuluş, hükümetlerden bu sistemlerin tedarikine yönelik talepler aldıklarını ifade etti. Mayıs ayında SAHA İstanbul Fuarı’nda tanıtılan Cirit, 5 kilometre menzile sahip hafif, lazer güdümlü bir İHA karşıtı füze olarak öne çıkıyor. Şirket tarafından geleneksel hava savunma sistemlerine maliyet etkin bir alternatif olarak tanımlanan sistem, mobil kara araçlarından ateşlenebiliyor. Alka ise elektromanyetik ve lazer teknolojilerini kullanan, çok yakın menzilde görev yapan bir yönlendirilmiş enerji silah sistemi olarak kritik altyapıların korunmasına yönelik çözüm sunuyor.