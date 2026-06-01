Körfez ülkeleri kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Türk hava savunma sistemleri için “Ne olur bize de verin” diyorlar

İran’ın bölgedeki füze ve İHA saldırılarının ardından Körfez ülkelerinin, Türk savunma sanayii şirketleri Roketsan ve MKE’nin kısa menzilli hava savunma ve İHA karşıtı sistemlerine yönelik taleplerini artırdığı bildirildi.

Bölgede artan güvenlik tehditleri, hava savunma sistemlerine olan ilgiyi yeniden gündeme taşırken, Türk savunma sanayii şirketleri Körfez ülkelerinden gelen taleplerde dikkat çekici bir artış yaşandığını açıkladı.

Breaking Defense’a konuşan Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından bazı Körfez ülkelerinin şirketin özellikle Cirit füzesi ile Alka yönlendirilmiş enerji silah sistemiyle ilgilendiğini belirtti. Kurtuluş, hükümetlerden bu sistemlerin tedarikine yönelik talepler aldıklarını ifade etti. Mayıs ayında SAHA İstanbul Fuarı’nda tanıtılan Cirit, 5 kilometre menzile sahip hafif, lazer güdümlü bir İHA karşıtı füze olarak öne çıkıyor. Şirket tarafından geleneksel hava savunma sistemlerine maliyet etkin bir alternatif olarak tanımlanan sistem, mobil kara araçlarından ateşlenebiliyor. Alka ise elektromanyetik ve lazer teknolojilerini kullanan, çok yakın menzilde görev yapan bir yönlendirilmiş enerji silah sistemi olarak kritik altyapıların korunmasına yönelik çözüm sunuyor.

MKE Orta Doğu ve Afrika Bölge Müdürü Ersin Kandur da Körfez ülkelerinden hava savunma sistemlerine yönelik talebin arttığını doğruladı. Kandur, özellikle Tolga kısa menzilli hava savunma sistemine yönelik ilginin dikkat çekici seviyelere ulaştığını söyledi. Kandur’a göre çatışmaların başlamasından bu yana Tolga sistemine yönelik talep önceki döneme kıyasla yaklaşık beş kat arttı. Tolga, elektronik harp tabanlı “soft-kill” kabiliyetlerinin yanı sıra 35 mm top ve lazer güdümlü önleyicilerden oluşan “hard-kill” unsurlarını bir araya getiren katmanlı bir kısa menzilli hava savunma sistemi olarak tanımlanıyor. Sistem; mikro, küçük ve orta boyutlu insansız hava araçlarına karşı kullanılmak üzere tasarlandı.

Şirket yetkilileri, Körfez pazarında teknoloji transferi ve yerelleştirme taleplerinin de öne çıktığını belirtti. Roketsan, farklı ülkelerle bu alanda iş birliğine açık olduğunu vurgularken, MKE ise savunma üretiminin yerelleştirilmesine yönelik anahtar teslim üretim tesisleri kurabilecek kapasiteye sahip olduğunu açıkladı.

MKE yetkilileri, teknoloji transferi kapsamında üretim makineleri, teknik veri paketleri, eğitim ve teknik destek sağladıklarını, süreç tamamlandığında müşterilerin ilgili ürünleri kendi imkanlarıyla üretebildiğini ifade etti. Ayrıca teknoloji transferi sonucunda ortaya çıkan fikri mülkiyet haklarının ihracat yapılan ülkeye ait olacağı belirtildi.

