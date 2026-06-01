'Türkiye'ye düşmanlığı bıraktık' demişlerdi: Onlarca İHA'yı gizlice aldıkları ifşa oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye düşmanlığı bırakan ve son dönemde önemli ilişkiler kuran ülkenin onlarca insansız hava aracını gizlice tedarik ettiği ortaya çıktı.

Ermenistan’ın, Çin’den tedarik ettiği CH-4 Rainbow silahlı insansız hava araçları (SİHA) ilk kez görüntülendi. Platformlar, 28 Mayıs Cumhuriyet Günü kapsamında düzenlenen askerî geçit töreni hazırlıkları sırasında sergilendi.

Erivan’da kaydedilen görüntülerin, daha önce gündeme gelen ancak resmî olarak doğrulanmayan CH-4 platformlarının Gümrü Hava Üssü’nde konuşlandırıldığı yönündeki iddiaları fiilen doğruladığı değerlendiriliyor.

Ermenistan hükümeti ve Savunma Bakanlığı ise söz konusu tedarik programına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı. Açık kaynak analizlerinde, CH-4 platformlarının 2024-2025 döneminde gizli şekilde teslim alınmış olabileceği belirtilirken, en az iki adet platformun aktif olarak konuşlandırıldığı değerlendiriliyor.

Platformların yanında yer alan altı adet 40 feet’lik ISO konteyner ise dikkat çekti. Analistler, bu lojistik yapının yalnızca platform teslimatına değil; bakım altyapısı, yer kontrol istasyonları ve destek unsurlarını içeren tam kapsamlı bir MALE sınıfı İHA operasyon ekosistemine işaret edebileceğini ifade ediyor.

CH-4’lerin konuşlandırıldığı Gümrü Hava Üssü’nün, Rusya’nın Ermenistan’daki en önemli askerî varlıklarından biri olan 102’nci Rus Askerî Üssü’ne yakın konumda bulunması da jeopolitik açıdan dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

