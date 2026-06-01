İddia, Türkiye’yi sarsmıştı! Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı sessizliğini bozdu

CHP'deki mevcut sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kesici, hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel ve ekibine uzlaşı çağrısında bulundu. Kesici, "Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şekilde bölünmemelidir. Genel Başkan Kemal Bey her türlü çabayı göstermeli, bölünmeye asla ortam ve meydan bırakmamalıdır. Elbette bu bir uzlaşı sürecidir; Kemal Bey'in bu yapıcı çabalarına karşılık olarak Özgür Özel ve arkadaşları da aynı istikamette, yapıcı bir şekilde davranmalıdırlar" ifadelerini kullandı. Ayrılıkların kolay, birlik içinde kalmanın ise zor olduğunu belirten Kesici, "Hem memlekete hem de tüm taraflara asıl yararlı ve faydalı olan şey, bir ve beraber olmayı başarabilmektir. Bu istikamette gösterilecek her çaba son derece saygıdeğerdir" dedi.