İddia, Türkiye’yi sarsmıştı! Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı sessizliğini bozdu

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyi düşündüğü öne sürülen İlhan Kesici sessizliğini bozdu. CHP'nin bölünmemesi gerektiğini vurgulayan Kesici, parti bütünlüğünü koruma konusunda en büyük sorumluluğun Kılıçdaroğlu'nda olduğunu söyledi. Geçmişte Adalet Partisi'nde yaşanan bölünmeyi örnek gösteren Kesici, hem Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e uzlaşı ve birlik çağrısında bulundu.

CHP'de mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyi düşündüğü öne sürülen İlhan Kesici, CHP'de yaşanan son gelişmelerle ilgili sessizliğini bozdu. Adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kulislerde sıkça anılan Kesici, parti içindeki tartışmalardan çok CHP'nin birlik ve beraberliğinin korunmasına odaklanılması gerektiğini söyledi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine getirilmesi, parti içindeki tartışmaları daha da alevlendirdi. Bayram nedeniyle gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay sürecini işaret ederek erken kurultaya sıcak bakmadığının sinyalini vermesi, siyasi kulisleri hareketlendirdi. Bu süreçte hem CHP'ye hem de AK Parti'ye yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İlhan Kesici'yi aday göstermeyi değerlendirdiğini öne sürdü. Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarının merkezindeki isim olan Kesici ise Notbir'e yaptığı açıklamada, CHP'nin bölünmemesi gerektiğini vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun yıllara dayanan bir dostluk ve hukuklarının bulunduğunu belirten Kesici, partinin bütünlüğünü koruma sorumluluğunun öncelikle Kılıçdaroğlu'nda olduğunu söyledi. Kesici, "Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimim, kendisiyle çok eski bir hukuka sahibim. Bizim öncelikli hedefimiz CHP'nin bölünmemesidir. Eğer bir parti illa da bölünecekse, o bölünme günü ve saatine kadar bölünmemek için son ana kadar uğraşılması gerekir. Bu aşamada da en büyük görev Kemal Kılıçdaroğlu'ndadır. Mademki hukuken genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur, o halde partinin bütünlüğünü koruma gayreti ve çabası da birinci derecede kendisinden gelmelidir" dedi.

Siyasi partilerde yaşanan bölünmelerin uzun yıllar etkisi süren sonuçlar doğurduğunu belirten Kesici, 1970 yılında Adalet Partisi'nden ayrılan isimlerin Demokratik Parti'yi kurmasını örnek gösterdi. O dönemde Adalet Partisi'nin yüzde 50 seviyelerinde oy alarak tek başına iktidar olduğunu hatırlatan Kesici, Sadettin Bilgiç, Ferruh Bozbeyli ve Mehmet Turgut gibi isimlerin öncülüğünde kurulan Demokratik Parti'nin ilk seçimde ancak yüzde 13 oy alabildiğini söyledi.

Kesici, Süleyman Demirel'in yıllar sonra Demokratik Parti kadrolarını yeniden Adalet Partisi çatısı altında toplamasına rağmen partinin eski gücüne ulaşamadığını belirterek, siyasi bölünmelerin kalıcı zararlar verdiğini ifade etti. İlhan Kesici, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in siyasi hayatının son dönemlerinde kendisine yaptığı bir değerlendirmeyi de kamuoyuyla paylaştı. Kesici, Demirel'in kendisine, "40 yıllık siyasi hayatımda yaptığım en büyük hata, Demokratik Parti'nin kurulmasını engellemememdir. Ne yapıp yapıp bu bölünmenin önüne geçmeliydim. Gerekli çabayı göstermiş olsaydım bunu engellerdim de" dediğini aktardı.

CHP'deki mevcut sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kesici, hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel ve ekibine uzlaşı çağrısında bulundu. Kesici, "Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şekilde bölünmemelidir. Genel Başkan Kemal Bey her türlü çabayı göstermeli, bölünmeye asla ortam ve meydan bırakmamalıdır. Elbette bu bir uzlaşı sürecidir; Kemal Bey'in bu yapıcı çabalarına karşılık olarak Özgür Özel ve arkadaşları da aynı istikamette, yapıcı bir şekilde davranmalıdırlar" ifadelerini kullandı. Ayrılıkların kolay, birlik içinde kalmanın ise zor olduğunu belirten Kesici, "Hem memlekete hem de tüm taraflara asıl yararlı ve faydalı olan şey, bir ve beraber olmayı başarabilmektir. Bu istikamette gösterilecek her çaba son derece saygıdeğerdir" dedi.

