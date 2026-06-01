İddia, Türkiye’yi sarsmıştı! Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı sessizliğini bozdu
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyi düşündüğü öne sürülen İlhan Kesici sessizliğini bozdu. CHP'nin bölünmemesi gerektiğini vurgulayan Kesici, parti bütünlüğünü koruma konusunda en büyük sorumluluğun Kılıçdaroğlu'nda olduğunu söyledi. Geçmişte Adalet Partisi'nde yaşanan bölünmeyi örnek gösteren Kesici, hem Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e uzlaşı ve birlik çağrısında bulundu.