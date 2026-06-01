Onlar bile kabul etti! Burnu Kaf Dağı’nda olan İngilizlerden olay “Türkiye” itirafı

Hem Tahran hem de Batı ile açık iletişim kanallarını koruyan Türkiye'nin diplomatik değerini güçlendirdiğini yazan The Telegraph, ABD'nin bölgesel etkisinin azalmasının stratejik bir boşluk yarattığını belirterek, Türkiye'nin Kafkasya, Irak, Suriye, Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'ndeki rolünü güçlendirdiğini kaydetti. Türkiye'nin savaşmadan kazandığını belirten İngiliz gazetesi 'Türkiye bölgesel etkisini genişletiyor ve uluslararası gelişmelerdeki rolünü yükseltiyor. Bu nedenle giderek daha fazla analist, çatışmanın büyük kazananının ne Washington ne de Tahran değil, Ankara olduğuna inanıyor' değerlendirmesinde bulundu.