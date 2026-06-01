Bu iddia Türkiye’yi sarsacak! Dilek İmamoğlu’ndan şoke eden “Kılıçdaroğlu” itirafı

CHP’nin içinde bulunduğu kirli ilişkiler akıl almaz seviyelere ulaştı. Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun Özel’in CHP’sinden umutları olmadığını, bu yüzden mutlak butlan kararı ile görevine iade edilen ve 1 Haziran’dan itibaren Genel Merkez’de başkanlık koltuğuna oturacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Lütfen burada kalın. Bu parti yönetimi bizim babamızı, eşimizi koruyamaz. Biz bunu görüyoruz. Ankara’ya dönemeyin, bu yönetim bizi koruyamaz” ifadelerini kullandığını belirterek parti içinde herkesin birbirine ihanet girişimi içinde bulunduğunu gözler önüne serdi.