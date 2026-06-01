Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Yeni CHP'nin ilk sınavı: Rüşvet fezlekeleri!

CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, daha önce kamuoyuna yansıyan ancak süreç içerisinde gündemden düşen fezlekeleri yeniden ele alacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun "rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız" açıklamasının ardından gözler parti içindeki tartışmalı dosyalara çevrildi. CHP'de 2,5 yıl aradan sonra yeniden Genel Başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti içerisinde kapsamlı bir temizlik süreci başlatacağı iddiaları gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun göreve dönüşünün ardından yaptığı "rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız" açıklaması, geçmiş dönemde kamuoyuna yansıyan ancak daha sonra sessizliğe bürünen fezlekeleri yeniden tartışmaya açtı.

GÖZLER TARTIŞMALI DOSYALARDA Siyasi kulislerde, CHP'li bazı isimler hakkında gündeme gelen fezlekelerin yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konuşuluyor. Özellikle önceki dönemde çeşitli iddialarla gündeme gelen dosyaların akıbeti merak konusu oldu. Parti içerisinde "değişim" ve "arınma" söylemlerinin ardından, yeni yönetimin bu dosyalar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği CHP'nin önündeki ilk önemli sınavlardan biri olarak değerlendiriliyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN VAADİ MERCEK ALTINDA Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki tartışmalı süreçlerle ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceği ve kamuoyuna yansıyan iddialar karşısında hangi adımları atacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Siyasi gözlemciler, CHP yönetiminin şeffaflık ve hesap verilebilirlik konusunda ortaya koyacağı tavrın parti tabanında ve kamuoyunda yakından takip edileceğini belirtiyor.

İLK SINAV OLARAK GÖRÜLÜYOR CHP kulislerinde konuşulan iddialara göre, geçmiş dönemde gündeme gelen dosyalarla ilgili alınacak kararlar, Kılıçdaroğlu yönetimindeki yeni dönemin ilk ciddi testi olarak değerlendiriliyor. Parti yönetiminin bu süreçte atacağı adımların, CHP'nin kamuoyundaki algısı üzerinde önemli etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor.

ARIMA SINAVINDA İLK DURAK CHP Genel merkeze dönüşünde "Bu yürüyüş bu asırlık çınarı kuruluş kodlarına, o tertemiz ahlaki zemine geri oturtma yürüyüşüdür" diyen Kılıçdaroğlu'nun bu vaadi,

gözleri Meclis'te bekleyen 332 CHP fezlekesine çevirdi. 145 milletvekiline ait toplam 1060 dokunulmazlık dosyasının bulunduğu Meclis'te, Özgür Özel 56 dosya ile rekoru elinde bulundururken, Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut ve tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı CHP'li vekil Turan Taşkın Özer hakkındaki ağır rüşvet iddiaları Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sınavının ilk durakları olarak görülüyor.

SEÇİMDE 5 MİLYON RÜŞVET Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında ortaya çıkan ancak Kılıçdaroğlu'nun dönüşüyle üzerindeki tozlar silinen fezlekelerden ilki İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a ait. Şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesine göre Karabat, 2024 yerel seçimleri öncesinde Aktaş'ı arayarak "Ekrem Başkanın talimatı var, İstanbul'da CHP'li belediyelerden ihale alan firmalar seçim için para vermeli" demiş ve ödeme yapmayanların hakedişlerinin ödenmeyeceği tehdidinde bulunmuştu. 6 Mart 2024 tarihinde Karabat'ın İkitelli'deki ofisine gönderilen 5 milyon lira Karabat'ın şoförü ve danışmanı olan Sırrı Küçük'e teslim edilmiş, yapılan teknik incelemelerde, parayı teslim eden Ömer Güngör ile Sırrı Küçük'ün belirtilen tarih ve saatte İkitelli'de aynı noktada oldukları tespit edilmişti Kılıçdaroğlu'nun "rüşvetçilerden arınma" mesajı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut hakkındaki 1 milyon dolarlık rüşvet dosyasını da yeniden tartışmaya açtı. Bulut hakkındaki fezleke ise Seyhan Belediyesi üzerinden dönen devasa bir rüşvet çarkını işaret etmişti. Aziz İhsan Aktaş, Seyhan Belediyesi'nden olan 75 milyon TL'lik alacağını tahsil edebilmek için Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile Ankara'da görüştüğünü, hakedişin ödenmesi karşılığında kendisinden istenen 1 Milyon doları 19 Temmuz 2024'te Ankara İncek'teki Atılım Üniversitesi yakınlarında Celal Tekin'e teslim ettiğini anlatmıştı. Fezlekede, teslim edilen 1 milyon doların Burhanettin Bulut ile Celal Tekin arasında paylaşıldığı ve paranın tesliminden hemen sonra belediye tarafından Aktaş'ın firmasına 75 milyon TL ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. 1 milyon doların Burhanettin Bulut ile Seyhan Belediye Başkanı'nın eşi Celal Tekin arasında paylaşıldığı iddiası fezlekeye girmişti. Dikkatlerin çevrildiği bir diğer isim de Özel'in talimatıyla genel merkeze getirilen rüşvet paralarının teslim alınmasını sağlayan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba oldu.

BELEDİYELERDE KURULAN HAVUZ SİSTEMİ Fezlekelerde yer alan ifadeler, rüşvetin münferit olmadığını, İBB, İETT ve çeşitli ilçe belediyelerini kapsayan bir "havuz sistemi" kurulduğunu ortaya çıkarmıştı. Beşiktaş, Avcılar, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa gibi belediyelerde hakedişlerin ödenmesi için "bağış" veya "sistem" adı altında paralar toplandığı, hatta seçim masraflarının iş adamlarına ödettirildiği belirlenmişti.

GÖZLER TBMM'DE Kılıçdaroğlu'nun "Sinsice sızan ajanları fark edemediğim için özür diliyorum" çıkışıyla başlayan bu yeni dönemde, rüşvet ve ihaleye fesat gibi ağır suçlamalar içeren bu dokunulmazlık dosyalarının Meclis'te nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Siyasi kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun "ahlaki zemin" vurgusu sonrası, partinin bu isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde tavır alıp almayacağı tartışılıyor.

İMAMOĞLU'NUN SIR KÜPÜ TURAN TAŞKIN ÖZER Fezlekesi rafta bekleyen isimlerden birisi de CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı da olan Ekrem İmamoğlu'nın sır küpü avukat ve CHP'li vekil Turan Taşkın Özer. Özer, milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle İBB davasında sanık sıfatıyla yer da, itirafların önünü kesmek için milletvekilliğini bir zırh olarak kuşanmış durumda. Özer hakkında, 2025 yılında yolsuzluk davası sonrası dokunulmazlığın kaldırılması sebebiyle fezleke hazırlanarak TBMM'ye sunulmuştu.

SIRADAN BİR VEKİL DEĞİL Şüpheli ve tanık beyanları, İmamoğlu'nun avukatı CHP'li vekil Turan Taşkın Özer'in sıradan bir vekil değil, kirli bir operasyonun "hukuk ve finans ayağını" yöneten isim olduğunu iddia ediyor. İmamoğlu'nun Beylikdüzü ekibinden olan Özer, 10 yılda İmamoğlu'nun desteğiyle CHP İlçe Başkanlığı'ndan milletvekilliğine kadar yükseldi. Kamuoyunda "para kuleleri" olarak bilinen CHP İstanbul il binasının satın alınması sürecinde balya balya para sayma görüntülerinde de Özer'in ismi geçiyordu. Söz konusu paranın Özer'in avukatlık ofisinde toplandığı belirtiliyor.

RÜŞVETLER ONDA TOPLANDI İBB davasında itirafçı olan iş insanı Adem Soytekin ise Özer'in ofisinde bir toplantı yapılıp hiç yapmadıkları bağışlar karşılığında sahte makbuz kesilmesi istendiğini anlatmıştı. Bu bağışların 5 milyon TL ile 1,7 milyon euro arası olduğu belirtiliyor. Soytekin aynı ifadede, olası bir operasyon ihtimaline karşı bazı para ve belgelerin milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle Turan Taşkın Özer'e emanet edilmesinin planlandığını da söylemişti.

