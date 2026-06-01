Yeni CHP'nin ilk sınavı: Rüşvet fezlekeleri!

SEÇİMDE 5 MİLYON RÜŞVET Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında ortaya çıkan ancak Kılıçdaroğlu'nun dönüşüyle üzerindeki tozlar silinen fezlekelerden ilki İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a ait. Şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesine göre Karabat, 2024 yerel seçimleri öncesinde Aktaş'ı arayarak "Ekrem Başkanın talimatı var, İstanbul'da CHP'li belediyelerden ihale alan firmalar seçim için para vermeli" demiş ve ödeme yapmayanların hakedişlerinin ödenmeyeceği tehdidinde bulunmuştu. 6 Mart 2024 tarihinde Karabat'ın İkitelli'deki ofisine gönderilen 5 milyon lira Karabat'ın şoförü ve danışmanı olan Sırrı Küçük'e teslim edilmiş, yapılan teknik incelemelerde, parayı teslim eden Ömer Güngör ile Sırrı Küçük'ün belirtilen tarih ve saatte İkitelli'de aynı noktada oldukları tespit edilmişti Kılıçdaroğlu'nun "rüşvetçilerden arınma" mesajı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut hakkındaki 1 milyon dolarlık rüşvet dosyasını da yeniden tartışmaya açtı. Bulut hakkındaki fezleke ise Seyhan Belediyesi üzerinden dönen devasa bir rüşvet çarkını işaret etmişti. Aziz İhsan Aktaş, Seyhan Belediyesi'nden olan 75 milyon TL'lik alacağını tahsil edebilmek için Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile Ankara'da görüştüğünü, hakedişin ödenmesi karşılığında kendisinden istenen 1 Milyon doları 19 Temmuz 2024'te Ankara İncek'teki Atılım Üniversitesi yakınlarında Celal Tekin'e teslim ettiğini anlatmıştı. Fezlekede, teslim edilen 1 milyon doların Burhanettin Bulut ile Celal Tekin arasında paylaşıldığı ve paranın tesliminden hemen sonra belediye tarafından Aktaş'ın firmasına 75 milyon TL ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. 1 milyon doların Burhanettin Bulut ile Seyhan Belediye Başkanı'nın eşi Celal Tekin arasında paylaşıldığı iddiası fezlekeye girmişti. Dikkatlerin çevrildiği bir diğer isim de Özel'in talimatıyla genel merkeze getirilen rüşvet paralarının teslim alınmasını sağlayan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba oldu.