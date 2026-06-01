Yeni CHP'nin ilk sınavı: Rüşvet fezlekeleri!
CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, daha önce kamuoyuna yansıyan ancak süreç içerisinde gündemden düşen fezlekeleri yeniden ele alacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun "rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız" açıklamasının ardından gözler parti içindeki tartışmalı dosyalara çevrildi. CHP'de 2,5 yıl aradan sonra yeniden Genel Başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti içerisinde kapsamlı bir temizlik süreci başlatacağı iddiaları gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun göreve dönüşünün ardından yaptığı "rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız" açıklaması, geçmiş dönemde kamuoyuna yansıyan ancak daha sonra sessizliğe bürünen fezlekeleri yeniden tartışmaya açtı.