Suudi Arabistan'da Roketsan bombası patladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suudi Arabistan'da Roketsan bombası patladı

Türk savunma devi ROKETSAN, Suudi Arabistan'daki World Defense Show'da çok önemli bir anlaşmaya imza attı. Detaylar belli oldu.

Foto - Suudi Arabistan'da Roketsan bombası patladı

Son dakika haberi... Türk savunma sanayisinin lider füze, roket ve mühimmat üreticisi ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026'da önemli anlaşmalara imza attı.

Foto - Suudi Arabistan'da Roketsan bombası patladı

ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın devlet bünyesindeki en büyük savunma şirketi SAMI ile seyir füzelerinin Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik işbirliği anlaşması yaptı.

Foto - Suudi Arabistan'da Roketsan bombası patladı

Bu önemli adım, füze çözümleri ve askeri teknolojiler alanındaki ortak çabaları temsil ediyor, yeni nesil entegre savunma sistemlerinin önünü açıyor.

Foto - Suudi Arabistan'da Roketsan bombası patladı

ROKETSAN, ayrıca SAMI Land Systems ile muharebe platformlarının operasyonel etkinliğini artırmak amacıyla anti-tank güdümlü füze silah sistemlerinin satışı ve ortak üretimine yönelik sözleşme imzaladı.

Foto - Suudi Arabistan'da Roketsan bombası patladı

Anlaşma aynı zamanda teknolojik uzmanlığın Suudi Arabistan içerisinde yerlileştirilmesine de odaklanıyor.

