Herkes merak ediyordu geleceğini ve... Galatasaray Liverpool'u elerse Slot kovulacak!
Temsilcimiz Galatasaray'ın Devler Ligindeki rakibi Liverpool'da kazan kaynamaya devam ediyor.
Premier Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Liverpool'da kazan kaynıyor. Galatasaray, İngiliz ekibini Şampiyonlar Ligi'nden elerse, Arne Slot'un görevine son verilecek.
Liverpool, lig sonuncusu Wolverhampton'a 2-1 kaybederek büyük bir şok yaşamıştı. 1 maçı eksik olan Kırmızılar'ın durumu şöyle: 1. Arsenal (30 maç): 67 puan 6. Liverpool (29 maç): 48 puan
İngiliz ekibinin yönetimi, Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot'un performansından son derece rahatsız...
Liverpool açısından bu sezon en önemli hedef Şampiyonlar Ligi... Bilindiği üzere Premier Lig temsilcisi, son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'la eşleşmişti. İlk maç salı günü Cim-Bom'un evinde oynanacak. Rövanş ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de... HİÇ BEKLENMEYECEK Eğer Galatasaray, Liverpool'u elerse Slot'un hiç vakit kaybedilmeden kovulacağı öğrenildi. 47 yaşındaki teknik adamın 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Olası ayrılıkta Liverpool'dan tazminat alacak. Transferde inanılmaz paralar harcayan Liverpool, ekstra bir hayal kırıklığı da yaşıyor...
