  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Parasını ödedi, davası düştü: Ekrem İmamoğlu'nun 'hakaret' suçundan yargılandığı dava düştü Yürekleri ağza getiren çalışma! “Örümcek adamlar” iş başında THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı Savaş sürerken herkes merak ediyordu! Emekli kurmay albay Türkiye'deki S-400'lerin akıbetini açıkladı Galatasaray'ın gözdesiydi: Napoli ve United devrede! Bir bu eksikti O ilimizde ortaya çıktı! Deniz 7 metre çekildi 'kral yolu' göründü Herkes merak ediyordu geleceğini ve... Galatasaray Liverpool'u elerse Slot kovulacak! Subayları göreve çağırdılar: İran'a karşı devasa istihbarat ağı Bu karışım cildinize ne yapar? Vazeline 1 damla zeytinyağı ekleyin! Faydalarına inanamayacaksınız! Yeşilay'ın 106. kuruluş yıldönümünde ilk ders zili bağımsız bir gelecek için çaldı
Spor
5
Yeniakit Publisher
Herkes merak ediyordu geleceğini ve... Galatasaray Liverpool'u elerse Slot kovulacak!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Herkes merak ediyordu geleceğini ve... Galatasaray Liverpool'u elerse Slot kovulacak!

Temsilcimiz Galatasaray'ın Devler Ligindeki rakibi Liverpool'da kazan kaynamaya devam ediyor.

#1
Foto - Herkes merak ediyordu geleceğini ve... Galatasaray Liverpool'u elerse Slot kovulacak!

Premier Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Liverpool'da kazan kaynıyor. Galatasaray, İngiliz ekibini Şampiyonlar Ligi'nden elerse, Arne Slot'un görevine son verilecek.

#2
Foto - Herkes merak ediyordu geleceğini ve... Galatasaray Liverpool'u elerse Slot kovulacak!

Liverpool, lig sonuncusu Wolverhampton'a 2-1 kaybederek büyük bir şok yaşamıştı. 1 maçı eksik olan Kırmızılar'ın durumu şöyle: 1. Arsenal (30 maç): 67 puan 6. Liverpool (29 maç): 48 puan

#3
Foto - Herkes merak ediyordu geleceğini ve... Galatasaray Liverpool'u elerse Slot kovulacak!

İngiliz ekibinin yönetimi, Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot'un performansından son derece rahatsız...

#4
Foto - Herkes merak ediyordu geleceğini ve... Galatasaray Liverpool'u elerse Slot kovulacak!

Liverpool açısından bu sezon en önemli hedef Şampiyonlar Ligi... Bilindiği üzere Premier Lig temsilcisi, son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'la eşleşmişti. İlk maç salı günü Cim-Bom'un evinde oynanacak. Rövanş ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de... HİÇ BEKLENMEYECEK Eğer Galatasaray, Liverpool'u elerse Slot'un hiç vakit kaybedilmeden kovulacağı öğrenildi. 47 yaşındaki teknik adamın 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Olası ayrılıkta Liverpool'dan tazminat alacak. Transferde inanılmaz paralar harcayan Liverpool, ekstra bir hayal kırıklığı da yaşıyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti
Gündem

İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı operasyonlarda, Tahran yönetiminin savaş tarihine geçecek ilginç bir "aldatma" taktiği kullandığ..
Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki...
Gündem

Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki...

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü vahşi soykırımı durduracak asıl gücün İslam dünyasının elinde olduğunu ..
Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması
Dünya

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren saldırıların mimarı Trump’ın nükleer bir felaketi tetikleyecek adımları, ABD Senatosu’nda mercek altına alın..
MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik..
İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış
Dünya

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

İngiltere Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssünü hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan havalanmadığını açıkladı. Olayın ardınd..
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi'ye, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23