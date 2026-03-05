Herkes merak ediyordu geleceğini ve... Galatasaray Liverpool'u elerse Slot kovulacak!

Liverpool açısından bu sezon en önemli hedef Şampiyonlar Ligi... Bilindiği üzere Premier Lig temsilcisi, son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'la eşleşmişti. İlk maç salı günü Cim-Bom'un evinde oynanacak. Rövanş ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de... HİÇ BEKLENMEYECEK Eğer Galatasaray, Liverpool'u elerse Slot'un hiç vakit kaybedilmeden kovulacağı öğrenildi. 47 yaşındaki teknik adamın 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Olası ayrılıkta Liverpool'dan tazminat alacak. Transferde inanılmaz paralar harcayan Liverpool, ekstra bir hayal kırıklığı da yaşıyor...