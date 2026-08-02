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Ekonomi
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Her evde bulunan Türk devi resmen devredildi: Müslüman ülke, 600 milyon doları bastırıp satın aldı

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Her evde bulunan Türk devi resmen devredildi: Müslüman ülke, 600 milyon doları bastırıp satın aldı

Eczacıbaşı Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin ev bakım ile hijyen sektöründeki lider markaları Selpak ile Solo'yu bünyesinde bulunduran Sanipak'ın satışı resmen tamamlandı. Mart ayında temelleri atılan 600 milyon dolarlık dev anlaşma, gerekli tüm yasal ve düzenleyici kurum onaylarının alınmasının ardından hayata geçirildi. Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd bünyesine katılan şirketin, küresel pazardaki vizyonunu ve inovasyon gücünü bu ortaklıkla daha da ileri taşıması bekleniyor.

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Foto - Her evde bulunan Türk devi resmen devredildi: Müslüman ülke, 600 milyon doları bastırıp satın aldı

Eczacıbaşı Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin yanı sıra küresel pazarda da adını duyuran Sanipak'ın tamamının Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd şirketine satılmasına yönelik süreç başarıyla sonuçlandı. Mart ayında temelleri atılan ve 20 Mart tarihinde 600 milyon dolar bedelle imzalanan sözleşme, gerekli tüm yasal ve düzenleyici kurum onaylarının çıkmasının ardından 31 Temmuz itibarıyla tamamen netleşti.

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Foto - Her evde bulunan Türk devi resmen devredildi: Müslüman ülke, 600 milyon doları bastırıp satın aldı

31 Temmuz’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, 600 milyon dolarlık satışın resmen tamamlandığı kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz yüzde 37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. yüzde 11,54 oranında pay sahibidir" ifadelerine yer verilerek ortaklık yapısına ve sürecin tamamlandığına dikkat çekildi.

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Foto - Her evde bulunan Türk devi resmen devredildi: Müslüman ülke, 600 milyon doları bastırıp satın aldı

Satışın tamamlanmasıyla birlikte Sanipak, dünyanın önde gelen entegre selüloz, kağıt ve ambalaj üretim gruplarından birinin parçası olarak yepyeni bir vizyona adım attı. Devir sonrasında açıklamalarda bulunan Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, şu değerlendirmelerde bulundu:

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Foto - Her evde bulunan Türk devi resmen devredildi: Müslüman ülke, 600 milyon doları bastırıp satın aldı

"Bu işlem, Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Sanipak'ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız.

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Foto - Her evde bulunan Türk devi resmen devredildi: Müslüman ülke, 600 milyon doları bastırıp satın aldı

Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz."

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