Her evde bulunan Türk devi resmen devredildi: Müslüman ülke, 600 milyon doları bastırıp satın aldı

Eczacıbaşı Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin ev bakım ile hijyen sektöründeki lider markaları Selpak ile Solo'yu bünyesinde bulunduran Sanipak'ın satışı resmen tamamlandı. Mart ayında temelleri atılan 600 milyon dolarlık dev anlaşma, gerekli tüm yasal ve düzenleyici kurum onaylarının alınmasının ardından hayata geçirildi. Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd bünyesine katılan şirketin, küresel pazardaki vizyonunu ve inovasyon gücünü bu ortaklıkla daha da ileri taşıması bekleniyor.