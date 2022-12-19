Hava soğudu balık fiyatları uçtu!

Hamsi az gelince fiyatının arttığını belirten balıkçı esnaflarından Kadir Pınar, “Hamsi az gelince pahalandı. Dün 35 TL’ye sattığımız hamsi bugün kilosu 50 TL. Hamsi soğuk havaların yiyeceği dolayısıyla soğuk havalarda daha fazla rağbet olur. Geçtiğimiz hafta 25 TL’den başladı 55 TL’ye kadar çıkmıştı dün de 35 TL’ye sattık bugün 50 TL oldu. İlk defa fiyat bugün arttı. İstavrit 75 TL, mezgit 40-50 TL, sargan 75 TL, tirsi 50 TL. Bunlar arasında çinekop fiyat olarak tavan yaptı kilosu 100-120 TL” dedi.