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Ekonomi
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Hava soğudu balık fiyatları uçtu!

2022-12-19 14:15:38
Hava soğudu balık fiyatları uçtu!

Olumsuz hava koşulları sebebiyle hamsi fiyatları ikiye katladı.

#1
Foto - Hava soğudu balık fiyatları uçtu!

Karadeniz’de hamsi avı geçtiğimiz günlere oranla azalınca fiyatını ikiye katladı. Trabzon Balık Hali’nde geçtiğimiz hafta kilosu 25-35 TL arasında satılan hamsi, hava muhalefeti nedeniyle teknelerin çoğu denize açılamayınca fiyatını ikiye katlayarak 50 TL’den satılmaya başladı.

#2
Foto - Hava soğudu balık fiyatları uçtu!

Özellikle havaların soğuması hamsiye olan talebin artırdığını belirten balıkçılar, son ayların en pahalı hamsisini sattıklarını söylediler. Sezon başında sattıkları hamsi fiyatının bugün itibariyle fiyatının neredeyse aynı olduğunu kaydeden balıkçılar diğer çeşit balıkları arasında ise çinakopun tavan yaptığını belirtiler.

#3
Foto - Hava soğudu balık fiyatları uçtu!

Hamsi az gelince fiyatının arttığını belirten balıkçı esnaflarından Kadir Pınar, “Hamsi az gelince pahalandı. Dün 35 TL’ye sattığımız hamsi bugün kilosu 50 TL. Hamsi soğuk havaların yiyeceği dolayısıyla soğuk havalarda daha fazla rağbet olur. Geçtiğimiz hafta 25 TL’den başladı 55 TL’ye kadar çıkmıştı dün de 35 TL’ye sattık bugün 50 TL oldu. İlk defa fiyat bugün arttı. İstavrit 75 TL, mezgit 40-50 TL, sargan 75 TL, tirsi 50 TL. Bunlar arasında çinekop fiyat olarak tavan yaptı kilosu 100-120 TL” dedi.

#4
Foto - Hava soğudu balık fiyatları uçtu!

Hava muhalefeti nedeniyle çoğu teknelerin denize açılamadığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış “Hava muhalefetinden dolayı tekneler pek açılamadı, dolayısıyla az gelince fiyatı da yükseldi. Hamsi ilk kez bugün 50 TL’ye yükseldi, sezon başlangıcında fiyatı 50 TL idi tekrar aynı fiyata geri döndük. Geçen hafta kilosu 20-35 TL arasında değişiyordu bugün itibariyle son ayların en pahalı dönemini yaşıyoruz inşallah bundan sonra bol olur fiyat aşağıya gelir.

#5
Foto - Hava soğudu balık fiyatları uçtu!

Diğer balık çeşitleri istavrit 75 TL, mezgit 50-100 TL, palamut 40-50 TL, tirsi 50 TL. Karadenizlinin genelde tüketecek olduğu balıklar istavrit, mezgit, hamsi. Hamsi inşallah yine bol olur yine 25 TL’ye satarız” diye konuştu.

#6
Foto - Hava soğudu balık fiyatları uçtu!

#7
Foto - Hava soğudu balık fiyatları uçtu!

#8
Foto - Hava soğudu balık fiyatları uçtu!

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