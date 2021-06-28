  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Hatay’da 2 otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı

2021-06-28 16:00:11
Hatay’da 2 otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 46 E 5542 ile 34 DOR 747 plakalı otomobiller, Kırıkhan-Antakya kara yolunda çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 46 E 5542 ile 34 DOR 747 plakalı otomobiller, Kırıkhan-Antakya kara yolunda çarpıştı.

#2
Foto - İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Kazada yaralanan 4 kişi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada yaralanan 4 kişi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Macron ilk turda çakıldı
Dünya

Macron ilk turda çakıldı

Fransa’da ikinci turu düzenlenen bölge ve vilayet seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi LREM daha ilk turda kaybetti...
Katar yalanıyla öğrencilerin hayatıyla oynadı! Yüzlerce aileden suç duyurusu
Siyaset

Katar yalanıyla öğrencilerin hayatıyla oynadı! Yüzlerce aileden suç duyurusu

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, YKS'den hemen önce, "Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı" yalanıyla milyonlarca öğrenci..
FETÖ’cü hainlerin “AVM” kumpası! İşte bunlar böyle alçaklar
Gündem

FETÖ’cü hainlerin “AVM” kumpası! İşte bunlar böyle alçaklar

FETÖ’cü savcı Murat Gökçe’nin, Sincan’ın en değerli arazisindeki AVM soruşturmasını kapatmak için dosyayı 15 Temmuz’da ihraç edilen FETÖ’cü ..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan bomba Sinovac açıklaması
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan bomba Sinovac açıklaması

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı sonrası alerjik olayların..
Kanal İstanbul ‘ehline’ soruldu
Siyaset

Kanal İstanbul ‘ehline’ soruldu

Türkiye’nin çehresini değiştirecek asrın projesi Kanal İstanbul’un temeli atılmadan önce oldukça geniş kapsamlı bir bilim konsorsiyumuyla ça..
Saadet Partisi'ne Oğuzhan Asiltürk uyarısı: Dışlamaya kalkarlarsa...
Gündem

Saadet Partisi'ne Oğuzhan Asiltürk uyarısı: Dışlamaya kalkarlarsa...

20. Dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın, Oğuzhan Asiltürk'ün kurultay çıkışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Asiltürk'ün Milli Gör..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay