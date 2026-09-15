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Spor
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Hasan Emrah Savcı yazdı: Okan Buruk’un şirazesi kaydı...

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Hasan Emrah Savcı yazdı: Okan Buruk’un şirazesi kaydı...

Yeniakit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı; Okan Buruk'un Lizbon ve Kocaelispor karşılaşmalarında agresif tavırları, sinkaflı küfürleri ve hakem hakkındaki yorumları üzerine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...

#1
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Okan Buruk’un şirazesi kaydı...

İşte o yazı;

#2
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Okan Buruk’un şirazesi kaydı...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne tıpkı geçtiğimiz sezon Frankfurt hezimeti gibi bu sene de çok kötü başladı. Elbette bunda Osimhen’in yokluğu çok ama çok önemli. Osimhen demek Galatasaray demek çünkü. Yerine koyduğunuz Barış Alper’ler, Deniz Gül’ler sadece Nijeryalı makina Osimhen’in imitasyonları olabilirler şu aşamada...

#3
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Okan Buruk’un şirazesi kaydı...

Evet Kocaelispor karşısında oynanan oyun ve sahada Osimhen’siz işlemeyen makinanın dişlileri gibi savruk oynayan ve rahat bir Galatasaray galibiyetinden ziyade sancılı gelen bir üç puan izledik.

#4
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Okan Buruk’un şirazesi kaydı...

Öncelikle bazı Galatasaraylı dostlar benden objektif bakmamı istiyorlar, her defasında ben de onlara evet bakacağım dedim.. Şöyle bakmak istedim hatta; hangi Türk Teknik adam dünyanın en büyük futbol organizasyonunda ağzından O... Ç.... Allah belanızı versin söylemlerini hepimize izlettirir mesela! Ya da hangi teknik adamımız kulübeleri tekmeleyip kendinden geçtiğinde ona bravo hocam diyebildik? Her kaybedilen maç sonrasında hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de hakemler şöyle, hakemler böyle diyerek, oyunu hakemler üzerinden okumak da neyin nesi! Objektiflik, yapılan yanlışı da rengine bakmadan masaya koyabilmektir. Okan Buruk’un ağzından dökülen küfürleri canlı yayında hangi gerçek Galatasaraylı dostlar kabullenebilir ki? Evet Sinan Engin’e konuşan Okan Buruk’un, ‘Kendimi tutamıyorum, dayanamıyorum’ demek bu işin özeleştirisi ya da gelen tepkileri göğsünüzde yumuşatmak olabilir belki ama bu görüntüler o makamda oturan Buruk’a yakışmıyor...

#5
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Okan Buruk’un şirazesi kaydı...

Kocaelispor’a karşı maçın yıldızı olan Serhat’ın yaptığı hata ile kazanılan üç puan size liderliği getirmiş olabilir bu aşamada ama bu köprünün altından çok suyun da akacağı gerçektir... Son olarak Kocaelispor maçı sonrasında Buruk, Sporting maçını yöneten hakemle ilgili de olay ifadeler kullandı...

#6
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Okan Buruk’un şirazesi kaydı...

“Sporting maçında tartışılmaz olan kırmızı kart için VAR’a çağırmayan Alman hakemin adı neydi? Unuttum. Dingert evet. Yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz.” Eğer bir teknik adam bu denli ucuz yorumlara girişiyorsa bence kendini sorgulaması lazım... Bunun adı teknik direktörlük değil bu düpedüz saygısızlık!..

#7
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Okan Buruk’un şirazesi kaydı...

Ezcümle; Galatasaray’ın milli ara sonrası yoğun fikstürü öncesinde araları ‘Sakın Ha’ denilerek bozuk olmasına rağmen ‘bayram değil seyran değil’ denilerek yapılan ziyaretin ne denli manidar olduğunu da siz değerli okurlarımızın takdirine bırakıyorum?!? Umarım sizler de objektif olarak yorumlarsınız...

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