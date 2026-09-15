Hasan Emrah Savcı yazdı: Okan Buruk’un şirazesi kaydı...

Öncelikle bazı Galatasaraylı dostlar benden objektif bakmamı istiyorlar, her defasında ben de onlara evet bakacağım dedim.. Şöyle bakmak istedim hatta; hangi Türk Teknik adam dünyanın en büyük futbol organizasyonunda ağzından O... Ç.... Allah belanızı versin söylemlerini hepimize izlettirir mesela! Ya da hangi teknik adamımız kulübeleri tekmeleyip kendinden geçtiğinde ona bravo hocam diyebildik? Her kaybedilen maç sonrasında hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de hakemler şöyle, hakemler böyle diyerek, oyunu hakemler üzerinden okumak da neyin nesi! Objektiflik, yapılan yanlışı da rengine bakmadan masaya koyabilmektir. Okan Buruk’un ağzından dökülen küfürleri canlı yayında hangi gerçek Galatasaraylı dostlar kabullenebilir ki? Evet Sinan Engin’e konuşan Okan Buruk’un, ‘Kendimi tutamıyorum, dayanamıyorum’ demek bu işin özeleştirisi ya da gelen tepkileri göğsünüzde yumuşatmak olabilir belki ama bu görüntüler o makamda oturan Buruk’a yakışmıyor...