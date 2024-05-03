2024-05-03 22:02:10 Güneş’i daha önce hiç böyle görmediniz!
Solar Orbiter'ın yakaladığı video, Güneş'in tüylü plazma yapılarını büyüleyici detaylarıyla gözler önüne serdi.
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Solar Orbiter'ın yakaladığı video, Güneş'in tüylü plazma yapılarını büyüleyici detaylarıyla gözler önüne serdi.
Güneş sistemimizin kalbi olan Güneş’i tanıyoruz, ama ESA’nın Solar Orbiter misyonu sayesinde onu hiç görmediğimiz tüylü bir yapıda izleme şansı bulduk. Güneş’in yüzeyindeki ince ve tüy gibi yapılar, bu yeni videoda büyüleyici bir şekilde sergileniyor. Solar Orbiter’ın çektiği bu video, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin sadece üçte biri kadar bir uzaklıkta kaydedildi, bu da bize bu inanılmaz görüntüleri bu kadar net bir şekilde sunuyor. İşte detaylar…
Güneş’in alt atmosferinde başlayıp, dış koronaya doğru uzanan bu plazma yapıları, manyetik alan çizgilerini takip ediyor. Video, Güneş’in yüzeyinde nadiren görülen bazı özellikleri de gözler önüne seriyor. ‘Koronal yosun‘ olarak adlandırılan bu yapılardan, yüksek sıcaklıkları nedeniyle çoğu zaman fark edilemeyen, ancak Güneş lekelerinin merkezinde, güçlü manyetik alanlar içinde bulunan ve büyük koronal döngülerin oluştuğu bölgelerde görülebilen ince, dantelimsi yapıları içeriyor. Bu ‘tüylü’ görünüm, Güneş’in daha önce bilinmeyen bir yönünü ortaya koyuyor. Video ayrıca ‘spiküller’ denilen, Güneş’in kromosferinden yükselen ve 10 bin km’ye kadar ulaşabilen yüksek gaz sütunlarını ve ‘koronal yağmur‘ olarak adlandırılan, Güneş’in yüzeyinden daha soğuk olan ve yerçekiminin etkisiyle Güneş’e geri düşen yoğun plazma kümelerini de içeriyor.
Videonun yaklaşık 20. saniyesinde gözlemlenen küçük bir patlama, aslında Dünya’dan daha büyük olan bu patlamanın küçük bir kısmını gösteriyor. Bu patlama sırasında, daha soğuk malzeme yukarı kaldırılıyor ve çoğunlukla geri düşüyor.
Bu çarpıcı kayıt, Solar Orbiter gibi görevlerin Güneş’i ve onun etkileyici doğasını daha iyi anlamamız için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Bu keşifler, Güneş’in sadece günlük hayatımızdaki fiziksel etkilerini değil, aynı zamanda bilimsel anlamda da daha derinlemesine anlamamıza da yardımcı oluyor.
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