Güneş’i daha önce hiç böyle görmediniz!

Güneş sistemimizin kalbi olan Güneş’i tanıyoruz, ama ESA’nın Solar Orbiter misyonu sayesinde onu hiç görmediğimiz tüylü bir yapıda izleme şansı bulduk. Güneş’in yüzeyindeki ince ve tüy gibi yapılar, bu yeni videoda büyüleyici bir şekilde sergileniyor. Solar Orbiter’ın çektiği bu video, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin sadece üçte biri kadar bir uzaklıkta kaydedildi, bu da bize bu inanılmaz görüntüleri bu kadar net bir şekilde sunuyor. İşte detaylar…