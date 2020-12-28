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Fotoğraflar kişiliğinizi ele veriyor! Sosyal medyayı sallayan test

2020-12-28 08:04:42
Fotoğraflar kişiliğinizi ele veriyor! Sosyal medyayı sallayan test

Sosyal medyada ya da çeşitli internet sitelerinde yer alan bazı testler insanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan bu kişilik testi sosyal medyada dikkat çekerek büyük ilgi gördü. Sosyal medyada konuşulan bu kişilik testi kişilik özelliklerinize dair çeşitli detayları ortaya çıkarıyor. Belki size garip gelebilir ama pek çok internet kullanıcısı açıklamada kendi kişiliğine dair detaylar bulduğunu belirtti. İşte çok konuşulan o kişilik testi...

#1
Foto - 1. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

1. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

#2
Foto - 1. KÖY (KULÜBE, AĞAÇ VE KUŞ): Geleneklere değer veriyorsun. Basit ve huzurlu bir hayat arıyorsun. FİL: İnsanlara saygılı, arkadaşlarına sadık birisin. Tam bir dert ortağısın.

1. KÖY (KULÜBE, AĞAÇ VE KUŞ): Geleneklere değer veriyorsun. Basit ve huzurlu bir hayat arıyorsun. FİL: İnsanlara saygılı, arkadaşlarına sadık birisin. Tam bir dert ortağısın.

#3
Foto - 2. Resimde ilk ne görüyorsun?

2. Resimde ilk ne görüyorsun?

#4
Foto - 2. Maymun: Bağımsızlığına düşkün bir yapın var. Kendine zaman ayırmayı seviyorsun. Kaplan: Risk almayı seviyorsun. Bir şeyi kafana koyunca senin için imkansız diye bir şey yok

2. Maymun: Bağımsızlığına düşkün bir yapın var. Kendine zaman ayırmayı seviyorsun. Kaplan: Risk almayı seviyorsun. Bir şeyi kafana koyunca senin için imkansız diye bir şey yok

#5
Foto - 3. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?

3. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?

#6
Foto - 3. YÜZ: Hassas ve kibar bir yapın var. Çatışmalardan kaçınıyorsun. Harika bir sezgi yeteneğine sahipsin. İKİ KUŞ: Sıcakkanlı ve eğlenceli birisin. İnsan ilişkilerin çok iyi ve harika bir arkadaşsın.

3. YÜZ: Hassas ve kibar bir yapın var. Çatışmalardan kaçınıyorsun. Harika bir sezgi yeteneğine sahipsin. İKİ KUŞ: Sıcakkanlı ve eğlenceli birisin. İnsan ilişkilerin çok iyi ve harika bir arkadaşsın.

#7
Foto - 4. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsun?

4. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsun?

#8
Foto - 4. 1-3: Biraz daha uzun bakmalısınız. 4-6: En açık olanları gördün ama gözden kaçırdıkların var. 7-9: Detayları fark etme yeteneğin mükemmele yakın. 10-13: Detayları görmekte en az bir FBI ajanı kadar iyisin.

4. 1-3: Biraz daha uzun bakmalısınız. 4-6: En açık olanları gördün ama gözden kaçırdıkların var. 7-9: Detayları fark etme yeteneğin mükemmele yakın. 10-13: Detayları görmekte en az bir FBI ajanı kadar iyisin.

#9
Foto - Telefonunuzu kullanma şekliniz bu seçeneklerden hangisine benziyor?

Telefonunuzu kullanma şekliniz bu seçeneklerden hangisine benziyor?

#10
Foto - Cevabınız 1 ise kendine güveni yüksek birisiniz. Başarı için her şeyi yapmaya hazırsınız ve risk almayı seviyorsunuz.

Cevabınız 1 ise kendine güveni yüksek birisiniz. Başarı için her şeyi yapmaya hazırsınız ve risk almayı seviyorsunuz.

#11
Foto - Cevabınız 2 ise mantık sizi en iyi tarif eden kelime. Bir sonraki adımınızı çok önceden tartıyorsunuz.

Cevabınız 2 ise mantık sizi en iyi tarif eden kelime. Bir sonraki adımınızı çok önceden tartıyorsunuz.

#12
Foto - Cevabınız 3 ise hızlı biçimde karar alan birisiniz. Ortamlara hızlıca adapte olabiliyorsunuz ve kendiniz yeni duruma göre konumlandırabiliyorsunuz.

Cevabınız 3 ise hızlı biçimde karar alan birisiniz. Ortamlara hızlıca adapte olabiliyorsunuz ve kendiniz yeni duruma göre konumlandırabiliyorsunuz.

#13
Foto - Cevabınız 4 ise yalnızlığı seviyorsunuz. Yeni fikirlere açıksınız ancak önce bunları kafanızda oturmanız lazım.

Cevabınız 4 ise yalnızlığı seviyorsunuz. Yeni fikirlere açıksınız ancak önce bunları kafanızda oturmanız lazım.

#14
Foto - Elinde 4 tane yumurta ve 10'lu bir yumurta kutusu var. Yumurtaları kutuya hangi şekilde dizerdin? Yukarıdaki 4 alternatiften birini seç sana en kuvvetli kişilik özelliğini söyleyelim.

Elinde 4 tane yumurta ve 10'lu bir yumurta kutusu var. Yumurtaları kutuya hangi şekilde dizerdin? Yukarıdaki 4 alternatiften birini seç sana en kuvvetli kişilik özelliğini söyleyelim.

#15
Foto - Alternatif A - Eğer bu şekilde zikzak olarak dizmeyi seçtiyseniz en güçlü yönünüz yaratıcılığınız. Devamlı yeni fikirler üretir ve asla aynı şeyi uzun süre yapamazsınız. Onlarca farklı görevi aynı anda yerine getirebilen ve daima dikkatleri üzerinde toplamayı başaran birisiniz.

Alternatif A - Eğer bu şekilde zikzak olarak dizmeyi seçtiyseniz en güçlü yönünüz yaratıcılığınız. Devamlı yeni fikirler üretir ve asla aynı şeyi uzun süre yapamazsınız. Onlarca farklı görevi aynı anda yerine getirebilen ve daima dikkatleri üzerinde toplamayı başaran birisiniz.

#16
Foto - Alternatif B - Eğer bu şekilde bütün yumurtaları tek bölgede toplamayı tercih ettiyseniz en güçlü yönünüz mantığınız ve analitik zekanız. Bir şeyleri organize etmek için doğmuşsunuz. En zor işlerin altından bile azminiz ve sistemli çalışmanız sayesinde kalkabilirsiniz.

Alternatif B - Eğer bu şekilde bütün yumurtaları tek bölgede toplamayı tercih ettiyseniz en güçlü yönünüz mantığınız ve analitik zekanız. Bir şeyleri organize etmek için doğmuşsunuz. En zor işlerin altından bile azminiz ve sistemli çalışmanız sayesinde kalkabilirsiniz.

#17
Foto - Alternatif C - Eğer şekildeki gibi dengeli bir biçimde yumurtaları dizdiyseniz en güçlü özelliğiniz esnekliğiniz. Her türlü zorlukların arasında rahatlıkla manevra yapabilir ve küçük oyunlarla bu zorlukları bertaraf etmesini bilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye açık birisiniz.

Alternatif C - Eğer şekildeki gibi dengeli bir biçimde yumurtaları dizdiyseniz en güçlü özelliğiniz esnekliğiniz. Her türlü zorlukların arasında rahatlıkla manevra yapabilir ve küçük oyunlarla bu zorlukları bertaraf etmesini bilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye açık birisiniz.

#18
Foto - Alternatif D - Eğer yumurtaları şekildeki gibi dizmeyi tercih ettiyseniz en güçlü yanınız kararlılığınız ve kesinliğiniz. Doğuştan liderlik özelliklerine sahipsiniz ve olayları hızla analiz edip doğru kararı verebiliyorsunuz. Çevrenizde her zaman ilgi odağısınız.

Alternatif D - Eğer yumurtaları şekildeki gibi dizmeyi tercih ettiyseniz en güçlü yanınız kararlılığınız ve kesinliğiniz. Doğuştan liderlik özelliklerine sahipsiniz ve olayları hızla analiz edip doğru kararı verebiliyorsunuz. Çevrenizde her zaman ilgi odağısınız.

#19
Foto - Bu resime baktığınızda ilk önce hangi hayvan dikkatinizi çekiyor?

Bu resime baktığınızda ilk önce hangi hayvan dikkatinizi çekiyor?

#20
Foto - Kedi- Bu seçim sizin işe gidip gelme konusunda ne kadar gönülsüz olduğunuzu gösteriyor. Bir an önce günü bitirip, evinizde rahat kanepenizin üzerinde favori televizyon programınızı izlemenin ya da kitap okumanın hayalini kuruyorsunuz.

Kedi- Bu seçim sizin işe gidip gelme konusunda ne kadar gönülsüz olduğunuzu gösteriyor. Bir an önce günü bitirip, evinizde rahat kanepenizin üzerinde favori televizyon programınızı izlemenin ya da kitap okumanın hayalini kuruyorsunuz.

#21
Foto - Köpek- Resimde ilk önce köpek dikkatinizi çektiyse; sevdiklerinizin desteğini her zaman arkanızda hissediyorsunuz. Her türlü problemi çözmeye hazırsınız.

Köpek- Resimde ilk önce köpek dikkatinizi çektiyse; sevdiklerinizin desteğini her zaman arkanızda hissediyorsunuz. Her türlü problemi çözmeye hazırsınız.

#22
Foto - Aslan- Karşı konulmaz birisiniz. İnsanları her zaman size çeken ve etkileyen bir yanınız var ve bu size hem saygı duyulmasını hem de kıskanılmanızı sağlıyor. Ancak bu özelliğiniz zaman zaman kibire neden oluyor.

Aslan- Karşı konulmaz birisiniz. İnsanları her zaman size çeken ve etkileyen bir yanınız var ve bu size hem saygı duyulmasını hem de kıskanılmanızı sağlıyor. Ancak bu özelliğiniz zaman zaman kibire neden oluyor.

#23
Foto - At- Eğer resimde ilk önce at dikkatinizi çektiyse; bu sıralar özgürlüğünüzün kısıtlandığını ve sınırlandığınızı hissediyorsunuz. Sakinleşmeye ve belki de küçük bir ara vermeye ihtiyacınız var.

At- Eğer resimde ilk önce at dikkatinizi çektiyse; bu sıralar özgürlüğünüzün kısıtlandığını ve sınırlandığınızı hissediyorsunuz. Sakinleşmeye ve belki de küçük bir ara vermeye ihtiyacınız var.

#24
Foto - VAZOYU KİM KIRDI?- Yerdeki vazoyu kim kırdı? Resime bakarak yaptığın seçim karakterinle ilgili çok şey anlatıyor.

VAZOYU KİM KIRDI?- Yerdeki vazoyu kim kırdı? Resime bakarak yaptığın seçim karakterinle ilgili çok şey anlatıyor.

#25
Foto - ğer A seçeneğindeki çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; sorumluluk sahibi bir kişiliğiniz var. Etrafınızdaki her şey ve herkes için çok dikkatlisiniz. Ortada bir suç varsa gerektiğinde sevdiğiniz kişi için o suçu üzerinize almaktan çekinmezsiniz.

ğer A seçeneğindeki çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; sorumluluk sahibi bir kişiliğiniz var. Etrafınızdaki her şey ve herkes için çok dikkatlisiniz. Ortada bir suç varsa gerektiğinde sevdiğiniz kişi için o suçu üzerinize almaktan çekinmezsiniz.

#26
Foto - Eğer B seçeneğindeki en büyük çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; vicdan sahibi bir karakteriniz var. İnsanları yargılamadan önce onları anlamayı istiyorsunuz. Desteğinizi ihtiyacı olan insanların her zaman yanında oluyorsunuz.

Eğer B seçeneğindeki en büyük çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; vicdan sahibi bir karakteriniz var. İnsanları yargılamadan önce onları anlamayı istiyorsunuz. Desteğinizi ihtiyacı olan insanların her zaman yanında oluyorsunuz.

#27
Foto - Eğer C'deki çocuğu seçtiyseniz; duygularınızı, düşüncelerinizi kendi faydanız için gizlemekte çok iyisiniz. Lider bir karaktere sahipsiniz. Problemlere koşulların değil, insanların sebep olduğunu düşünüyorsunuz. Bu yüzden etrafınızdaki herkese karşı temkinli yaklaşıyorsunuz.

Eğer C'deki çocuğu seçtiyseniz; duygularınızı, düşüncelerinizi kendi faydanız için gizlemekte çok iyisiniz. Lider bir karaktere sahipsiniz. Problemlere koşulların değil, insanların sebep olduğunu düşünüyorsunuz. Bu yüzden etrafınızdaki herkese karşı temkinli yaklaşıyorsunuz.

#28
Foto - Eğer D'deki çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; güvenilir ve sorumluluk sahibi bir insansınız. Yaptığınız hataları hep aklınızın bir köşesinde tutarak her gün daha iyi bir insan olmak için çabalıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara çok çabuk güveniyorsunuz ve fazlaca hassassınız.

Eğer D'deki çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; güvenilir ve sorumluluk sahibi bir insansınız. Yaptığınız hataları hep aklınızın bir köşesinde tutarak her gün daha iyi bir insan olmak için çabalıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara çok çabuk güveniyorsunuz ve fazlaca hassassınız.

#29
Foto - BU RESİMDE İLK BAKIŞTA NE GÖRÜYORSUN?- Aslan. Bu resimde bir aslan görüyorsanız korkularınızla yüzleşmekten çekinmeyen cesur bir yapınız var demektir. Egzotik bir kuş. Yaratıcı bir yanınız var ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için değiştirmek adına derin arzulara sahipsiniz.

BU RESİMDE İLK BAKIŞTA NE GÖRÜYORSUN?- Aslan. Bu resimde bir aslan görüyorsanız korkularınızla yüzleşmekten çekinmeyen cesur bir yapınız var demektir. Egzotik bir kuş. Yaratıcı bir yanınız var ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için değiştirmek adına derin arzulara sahipsiniz.

#30
Foto - Ördek. İlk bakışta bir ördek gördüyseniz hızlı duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Ani kararlar almaya meyilli bir yapınız var. Tavşan. Her hamlenizin sonuçlarını iyi hesap edersiniz. Duygularından çok mantığıyla hareket edenlerdensiniz.

Ördek. İlk bakışta bir ördek gördüyseniz hızlı duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Ani kararlar almaya meyilli bir yapınız var. Tavşan. Her hamlenizin sonuçlarını iyi hesap edersiniz. Duygularından çok mantığıyla hareket edenlerdensiniz.

#31
Foto - İki timsah. Her şeyi kontrol altında tutmak istiyorsunuz. Liderlik özelliklerine sahipsiniz. Kuş. Eğer bu resme ilk bakışta bir kuş gördüyseniz yönlendirilmeye açık, sosyal bir kişisiniz. İnsanlarla kolay uzlaşabiliyorsunuz.

İki timsah. Her şeyi kontrol altında tutmak istiyorsunuz. Liderlik özelliklerine sahipsiniz. Kuş. Eğer bu resme ilk bakışta bir kuş gördüyseniz yönlendirilmeye açık, sosyal bir kişisiniz. İnsanlarla kolay uzlaşabiliyorsunuz.

#32
Foto - Köpek burnu. Resmi normal yoldan, soldan sağa doğru analiz etmişsiniz demektir. Problemlerin çözümünde mantıklı yolu tercih edenlerdensiniz. Köpek kuyruğu ve ayağı. Resmi sağdan sola doğru incelemişsinizdir. Problemlerin çözümünde yaratıcı yaklaşımı tercih ediyorsunuz. Muhtemelen en orijinal fikirler size ait olanlar.

Köpek burnu. Resmi normal yoldan, soldan sağa doğru analiz etmişsiniz demektir. Problemlerin çözümünde mantıklı yolu tercih edenlerdensiniz. Köpek kuyruğu ve ayağı. Resmi sağdan sola doğru incelemişsinizdir. Problemlerin çözümünde yaratıcı yaklaşımı tercih ediyorsunuz. Muhtemelen en orijinal fikirler size ait olanlar.

#33
Foto - Wolverine. Marvel evreni fanısınız. Tony Stark'ın karizması ve Kaptan Amerika'nın dayanıklılığını izlemeyi tercih edenlerdensiniz. İki Batman. Gördüğünüz şey birbirine bakan iki Batman ise DC evreni fanısınız. Gotham şehrinin karanlık sokakları daha çok ilginizi çekiyor.

Wolverine. Marvel evreni fanısınız. Tony Stark'ın karizması ve Kaptan Amerika'nın dayanıklılığını izlemeyi tercih edenlerdensiniz. İki Batman. Gördüğünüz şey birbirine bakan iki Batman ise DC evreni fanısınız. Gotham şehrinin karanlık sokakları daha çok ilginizi çekiyor.

#34
Foto - Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

#35
Foto - Cevap: Salıncak bu şekilde bağlanırsa kız düşer.

Cevap: Salıncak bu şekilde bağlanırsa kız düşer.

#36
Foto - Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

#37
Foto - Cevap: Trenin makinisti yok.

Cevap: Trenin makinisti yok.

#38
Foto - Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

#39
Foto - Cevap: XI ve IX rakamlarının yeri yanlış.

Cevap: XI ve IX rakamlarının yeri yanlış.

#40
Foto - Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

#41
Foto - Cevap: Üzüm yaprakları bu şekilde olmaz.

Cevap: Üzüm yaprakları bu şekilde olmaz.

#42
Foto - Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

#43
Foto - Cevap: Öğlen saat 2'de güneş batmaz.

Cevap: Öğlen saat 2'de güneş batmaz.

#44
Foto - Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

#45
Foto - Cevap: Giriş gemi için çok dar.

Cevap: Giriş gemi için çok dar.

#46
Foto - Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

#47
Foto - Cevap: Haziran ayında sadece 30 gün var.

Cevap: Haziran ayında sadece 30 gün var.

#48
Foto - Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.

Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.

#49
Foto - Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?

Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?

#50
Foto - Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.

Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.

#51
Foto - Kamp alanında yanlış bir şeyler var...

Kamp alanında yanlış bir şeyler var...

#52
Foto - İŞTE CEVAPLAR- Trafik levhaları

İŞTE CEVAPLAR- Trafik levhaları

#53
Foto - Klavyede 2 tane 8 rakamı

Klavyede 2 tane 8 rakamı

#54
Foto - İngilizce 'çekin' yazan kapının itilerek açılması

İngilizce 'çekin' yazan kapının itilerek açılması

#55
Foto - Çevrede sadece çam ağaçları varken kamp ateşinin başka odunlarla yakılmış olması

Çevrede sadece çam ağaçları varken kamp ateşinin başka odunlarla yakılmış olması

#56
Foto - Kapıdaki ayakkabılardaki yanlışlık nerede?

Kapıdaki ayakkabılardaki yanlışlık nerede?

#57
Foto - Yusufçuk böceğini resmeden güzel bir kare ama bir yerinde yanlışlık var...

Yusufçuk böceğini resmeden güzel bir kare ama bir yerinde yanlışlık var...

#58
Foto - Bu resim diğerlerinden farklı. Otobüs durağı temalı görselde 2 hata birden var.

Bu resim diğerlerinden farklı. Otobüs durağı temalı görselde 2 hata birden var.

#59
Foto - Pembe ayakkabılarının ikisinin de sol ayak olması

Pembe ayakkabılarının ikisinin de sol ayak olması

#60
Foto - Yusufçuk böceğinin 2 kanatlı olarak resmedilmesi.

Yusufçuk böceğinin 2 kanatlı olarak resmedilmesi.

#61
Foto - Belediye otobüsünde dikiz aynalarının ve sileceklerin olmaması.

Belediye otobüsünde dikiz aynalarının ve sileceklerin olmaması.

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