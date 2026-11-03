Fon soruşturmasında gündeme oturacak gelişme: O isim 680 milyon lirayı iade etme kararı aldı
Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.
Fon soruşturmasında bugüne kadar eski bürokratlar, şirket sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 100'den fazla şüpheli tutuklandı.
Sözcü'nün aktardığına göre, fon soruşturması kapsamında "borsa manipülasyonu" ve "suç gelirlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın avukatı aracılığıyla "gönüllü" iade kapsamında 680 milyon lira ödeme yaptığı ileri sürüldü.
Fon soruşturmasında tutuklanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş, ifadesinde fondan 16 milyar liralık çıkışla gündeme gelen Atlas Portföy ile ilgisi bulunmadığını, şirketin kardeşi Nusret Altınbaş’a ait olduğunu iddia etmişti.
Altınbaş devamında “Mağduriyetlerin giderilmesi için ailemiz açısından üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullanmıştı.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 37 kişinin gönüllü iade yaptığı ve iade edilen toplam tutarın 18 milyar lirayı geçtiği iddia edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23