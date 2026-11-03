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Fon soruşturmasında gündeme oturacak gelişme: O isim 680 milyon lirayı iade etme kararı aldı

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Fon soruşturmasında gündeme oturacak gelişme: O isim 680 milyon lirayı iade etme kararı aldı

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

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Foto - Fon soruşturmasında gündeme oturacak gelişme: O isim 680 milyon lirayı iade etme kararı aldı

Fon soruşturmasında bugüne kadar eski bürokratlar, şirket sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 100'den fazla şüpheli tutuklandı.

#2
Foto - Fon soruşturmasında gündeme oturacak gelişme: O isim 680 milyon lirayı iade etme kararı aldı

Sözcü'nün aktardığına göre, fon soruşturması kapsamında "borsa manipülasyonu" ve "suç gelirlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın avukatı aracılığıyla "gönüllü" iade kapsamında 680 milyon lira ödeme yaptığı ileri sürüldü.

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Foto - Fon soruşturmasında gündeme oturacak gelişme: O isim 680 milyon lirayı iade etme kararı aldı

Fon soruşturmasında tutuklanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş, ifadesinde fondan 16 milyar liralık çıkışla gündeme gelen Atlas Portföy ile ilgisi bulunmadığını, şirketin kardeşi Nusret Altınbaş’a ait olduğunu iddia etmişti.

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Foto - Fon soruşturmasında gündeme oturacak gelişme: O isim 680 milyon lirayı iade etme kararı aldı

Altınbaş devamında “Mağduriyetlerin giderilmesi için ailemiz açısından üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

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Foto - Fon soruşturmasında gündeme oturacak gelişme: O isim 680 milyon lirayı iade etme kararı aldı

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 37 kişinin gönüllü iade yaptığı ve iade edilen toplam tutarın 18 milyar lirayı geçtiği iddia edildi.

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Yorumlar

Kudret

Ne güzel parayı iade et dokunulmaz ol.

Deli İbo

Tezgaha bak, kardeşi Atla Portföy'ün tezgahtarı, kendiside ayrı bir şirketin sahibi,ama ne hikmetse ortada dönen (oda bilinen) para 16 milyar. Yaptığı hırsızlık ile ilgili devlete geri ödenen, devede kulak misali 680 milyon. Oğlum o devirler bitti, Banker Kastelliler, Cem Uzanlar, Yahya Demirel'let , Selim Edes'ler zamanı bitti. Ama tadı hala damağınızda kalmışki denemeye devam ediyorsunuz. O işi siz ne zaman CHP veya Yeni Rakı Partisi iktidar olursa o zaman sürüme sokun. Demedi demeyin Reis'in elin ağırdır.
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