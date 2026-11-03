Şamil Tayyar’dan dudak uçuklatan ifşa! Tamı tamına 2 milyon dolar kazanmış

Tayyar şunları yazdı: "Vatandaş dolaşıyor. Bugün Tarsus civarında hayatımın en ilginç simasıyla tanıştım. Önce “kafa buluyor” sandım, kurcalayınca “hayali” olmadığına kanaat getirdim. Adam profesyonel muhbir, bir nevi ödül avcısı. Yıllarca EPDK’da çalışıp ayrılmış bir mühendis, akaryakıt kaçakçılarını ihbarı, geçim kaynağı olmuş. 21 ihbarda bulunmuş, 8’i sonuçlanmış, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar “ödül” kazanmış. İlgili savcıları, KOM polisleri, gümrük müfettişlerini yakın çalıştığı için ezbere biliyor. Ya şimdi işler nasıl? “Abi işler kesat artık, açız yani. Maliyet artınca, vergi farkı düşünce 4/5 yıldır pek kaçakçılık olmuyor. Kaçakçı devleti soyar, şimdi şartlar uygun değil.” Muhbir (A.A) kaçakçılık azaldığı için mutsuz ama ben son cümleden mutlu oldum. Kaçakçıların eskisi kadar rahat olmadığını duymaktan. Bu arada “fon esprisi” yapmadı ama “mücadeleni takip ediyorum” dedi. Eyvallah."