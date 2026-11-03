  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Makineyle 2 saatte bitecekti, şimdi 5 gün sürecek! Çiftçiler mecburen orağa geri döndü Milyonlarca kişi açıklanmasını bekliyordu! Kasım ayı kira artış oranları belli oldu Savvas Kalenderidis 'kabul edelim' diyerek duyurdu: Türkiye savaş gemisi göndermesin diye bunu yapmamız gerekiyor Stuttgart’tan Galatasaray’ı çıldırtan paylaşım! Özür dileyip, apar topar sildiler Fon soruşturmasında yeni dalga geldi! Gözaltı listesinde kimler var kimler Erzurum’daki 200 yıllık yapının sırrı! Herkes kabir sanıyor ama gerçek bambaşka Uçkur düşkünlerine Tinder tuzağı! Ahlaki çöküşün faturası ağır oldu Dolar ve Euro'da günün ilk fiyatları belli oldu Hatay'da korkunç olay: Baba ile kızının acı sonu! Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılmıştı! Siyanür, böcek ilacı ve uyuşturucu detayı ağızları açık bıraktı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Şamil Tayyar’dan dudak uçuklatan ifşa! Tamı tamına 2 milyon dolar kazanmış

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şamil Tayyar’dan dudak uçuklatan ifşa! Tamı tamına 2 milyon dolar kazanmış

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'profesyonel muhbir' diye nitelendirdiği bir kişi hakkında "Yıllarca EPDK’da çalışıp ayrılmış bir mühendis, akaryakıt kaçakçılarını ihbarı, geçim kaynağı olmuş. 21 ihbarda bulunmuş, 8’i sonuçlanmış, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar “ödül” kazanmış" ifadelerini kullandı.

1
#1
Foto - Şamil Tayyar’dan dudak uçuklatan ifşa! Tamı tamına 2 milyon dolar kazanmış

Tayyar şunları yazdı: "Vatandaş dolaşıyor. Bugün Tarsus civarında hayatımın en ilginç simasıyla tanıştım. Önce “kafa buluyor” sandım, kurcalayınca “hayali” olmadığına kanaat getirdim. Adam profesyonel muhbir, bir nevi ödül avcısı. Yıllarca EPDK’da çalışıp ayrılmış bir mühendis, akaryakıt kaçakçılarını ihbarı, geçim kaynağı olmuş. 21 ihbarda bulunmuş, 8’i sonuçlanmış, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar “ödül” kazanmış. İlgili savcıları, KOM polisleri, gümrük müfettişlerini yakın çalıştığı için ezbere biliyor. Ya şimdi işler nasıl? “Abi işler kesat artık, açız yani. Maliyet artınca, vergi farkı düşünce 4/5 yıldır pek kaçakçılık olmuyor. Kaçakçı devleti soyar, şimdi şartlar uygun değil.” Muhbir (A.A) kaçakçılık azaldığı için mutsuz ama ben son cümleden mutlu oldum. Kaçakçıların eskisi kadar rahat olmadığını duymaktan. Bu arada “fon esprisi” yapmadı ama “mücadeleni takip ediyorum” dedi. Eyvallah."

#2
Foto - Şamil Tayyar’dan dudak uçuklatan ifşa! Tamı tamına 2 milyon dolar kazanmış

#3
Foto - Şamil Tayyar’dan dudak uçuklatan ifşa! Tamı tamına 2 milyon dolar kazanmış

#4
Foto - Şamil Tayyar’dan dudak uçuklatan ifşa! Tamı tamına 2 milyon dolar kazanmış

#5
Foto - Şamil Tayyar’dan dudak uçuklatan ifşa! Tamı tamına 2 milyon dolar kazanmış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterdi! Özgür Özel tebrik telefonu açtı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterdi! Özgür Özel tebrik telefonu açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı mektupla Feridun Sinirlioğlu, Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği için resmî adayı olarak gös..
Türk dünyasına sinsi tuzak! Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'dan tüyler ürperten Türkiye-Azerbaycan uyarısı!
Gündem

Türk dünyasına sinsi tuzak! Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'dan tüyler ürperten Türkiye-Azerbaycan uyarısı!

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, katıldığı televizyon programında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ittifakı hedef alan ki..
Özlem Çerçioğlu, şehit anasının elini öpüp acısını paylaştı
Gündem

Özlem Çerçioğlu, şehit anasının elini öpüp acısını paylaştı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale esnasında çıkan çatışmada ş..
Mekke Anlaşması Meclis'e geliyor
Gündem

Mekke Anlaşması Meclis'e geliyor

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması" Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’nda görü..
Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı
Spor

Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu istifa ettiğini açıkladı. Bugün ayrıca Galatasaray'ın 2. Başkanı Metin Öztürk de yap..
ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi!
Gündem

ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD güvenlik güçlerinden gelen sıcak istihbarat hamlesiyle başkent Moskova’daki dünyaca ünlü Tsaritsyn..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23