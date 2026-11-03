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Ekonomi
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Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

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Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

Yıllar içinde ekonomik dengelerin ve sektörlerin değişmesiyle Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi baştan aşağı yenilenirken, kıyasıya rekabetin yaşandığı zirvenin mutlak sahibi tarihe geçti. Mehmet Emin Karamehmet, Rahmi Koç, Hüsnü Özyeğin ve Ferit Şahenk gibi dev isimlerin farklı yıllarda bayrağı taşıdığı listede, Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker son 26 yılda tam 10 kez Türkiye'nin en zengin insanı olmayı başardı. Türkiye ekonomisinin dalgalı yıllarında zirveyi kimseye kaptırmayan Ülker'in bu rekoru iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.

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Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

Yıllar içinde ekonomik dengelerin, sektörlerin ve şirket değerlerinin değişmesiyle Türkiye'nin en zengin isimleri de farklılaştı. Kimi iş insanları servetlerini katlayarak zirveye yükselirken, kimi isimler ise yerini yeni milyarderlere bıraktı. İşte yıllara göre Türkiye'nin en zengin kişileri ve servet sıralamalarındaki dikkat çeken değişim...

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Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2000 | MEHMET EMİN KARAMEHMET - İş İnsanı Mehmet Emin Karamehmet, 1944 yılında Tarsus'ta doğdu. Çukurova Grubu'nun patronu olarak telekomünikasyon, bankacılık ve medya sektörlerinde faaliyet gösteren Karamehmet, özellikle Turkcell'in kurucuları arasında yer almasıyla tanındı ve uzun yıllar Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında gösterildi.

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Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2001 | MEHMET EMİN KARAMEHMET 2002 | MEHMET EMİN KARAMEHMET

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Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2003 | RAHMİ KOÇ - İş insanı Rahmi Koç, 1930 yılında Ankara’da doğdu. Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından biri olan Koç Holding bünyesinde uzun yıllar üst düzey görevler aldı ve grubun küresel ölçekte büyümesinde önemli rol oynadı. Otomotiv, enerji, dayanıklı tüketim ve denizcilik gibi birçok alanda faaliyet gösteren Koç Topluluğu ile özdeşleşen Rahmi Koç, Türkiye’nin en zengin ve en etkili iş insanları arasında gösterildi.

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Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2004 | RAHMİ KOÇ 2005 | RAHMİ KOÇ

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Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2006 | HÜSNÜ ÖZYEĞİN Hüsnü Özyeğin, 1944 yılında İstanbul’da doğdu. Bankacılık sektöründe kariyerine başlayan Özyeğin, özellikle kurucusu olduğu Fiba Holding ile finans, perakende ve gayrimenkul alanlarında yatırımlar yaptı. Türkiye’de modern özel bankacılığın gelişiminde önemli rol oynayan iş insanı, uzun yıllar Türkiye’nin en zengin isimleri arasında yer aldı.

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Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2007 | HÜSNÜ ÖZYEĞİN 2008 | HÜSNÜ ÖZYEĞİN 2009 | HÜSNÜ ÖZYEĞİN 2010 | HÜSNÜ ÖZYEĞİN

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Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2011 | MEHMET EMİN KARAMEHMET

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Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2012 | HÜSNÜ ÖZYEĞİN

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Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2013 | FERİT ŞAHENK Ferit Şahenk, 1964 yılında Ankara’da doğdu. Doğuş Grubu’nun yönetimini devralarak bankacılık, medya, turizm, otomotiv ve enerji gibi birçok alanda yatırımları büyüttü. Özellikle Garanti BBVA ile finans sektöründe güçlü bir konuma ulaşan Şahenk, Türkiye’nin önde gelen iş insanları arasında yer aldı.

#11
Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2014 | MURAT ÜLKER Murat Ülker, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Yıldız Holding bünyesinde gıda, perakende ve tüketim ürünleri alanlarında faaliyet göstererek özellikle Ülker markasını global ölçekte büyüttü. Şirketin uluslararası yatırımlarıyla birlikte Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında uzun yıllar zirvede yer aldı.

#12
Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2015 | MURAT ÜLKER 2016 | MURAT ÜLKER

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Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2017 | HÜSNÜ ÖZYEĞİN

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Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2018 | MURAT ÜLKER

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Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2019 | ERMAN ILICAK

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Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2020 | MURAT ÜLKER 2021 | MURAT ÜLKER 2022 | MURAT ÜLKER

#17
Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2023 | İBRAHİM ERDEMOĞLU

#18
Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

2024 | MURAT ÜLKER 2025 | MURAT ÜLKER 2026 | MURAT ÜLKER

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Foto - Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu

Murat Ülker son 26 yılda 10 kez Türkiye'nin en zengin insanı oldu.

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Yorumlar

Alî

Çenemi yormuyorum, en zengin benim. Biraz dizlerim ağrıyor, emekli aylığıyla ayın sınunu getiriyorum, şükrettiğim için diyorum.

Zübeyde

Zenginlik insana hiç bir şey katmaz.Ölüm varya ister Dünyanın en zengini olayım boş.Zenginlik akılları baştan alır.En büyük zenginlik sağlık.Huzur oda islamda var.Bu dünya da güzel bir amelimiz varsa, al sana zenginlik.Boş işlerle uğraşiyoruz.Geçici heves…..
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