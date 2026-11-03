Türkiye’nin en zengin insanı kim? O isim tam 10 defa birinci olarak listeye damga vurdu
Yıllar içinde ekonomik dengelerin ve sektörlerin değişmesiyle Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi baştan aşağı yenilenirken, kıyasıya rekabetin yaşandığı zirvenin mutlak sahibi tarihe geçti. Mehmet Emin Karamehmet, Rahmi Koç, Hüsnü Özyeğin ve Ferit Şahenk gibi dev isimlerin farklı yıllarda bayrağı taşıdığı listede, Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker son 26 yılda tam 10 kez Türkiye'nin en zengin insanı olmayı başardı. Türkiye ekonomisinin dalgalı yıllarında zirveyi kimseye kaptırmayan Ülker'in bu rekoru iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.