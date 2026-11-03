Akaryakıt için iyi haber!

HENÜZ SOMUT ANLAŞMA YOK Orta Doğu’dan son gelen pozitif sinyallere rağmen diplomatik temaslarda henüz somut bir anlaşmaya ulaşılamadı. Tahran yönetimi, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırması ve diğer taleplerinin karşılanması hâlinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğini savunuyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de deniz trafiğinin iki gün içinde normale dönebileceğine yönelik bir plan üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. ABD'de bugün gerçekleşecek ara seçimler de petrol piyasalarının yakından izlediği başlıklar arasında bulunuyor. Yüksek enerji maliyetlerinin seçmen üzerindeki etkisi, Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti açısından siyasi baskı oluşturuyor. İran'la diplomatik çözüm arayışının hız kazanmasında, bu ekonomik ve siyasi tablonun etkili olduğu değerlendiriliyor. Trump'ın askerî operasyonlar konusunda aceleci davranmayacağı yönündeki mesajları, kısa vadede piyasalardaki tansiyonu düşüren unsurlardan biri oldu.