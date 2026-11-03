Akaryakıt için iyi haber!
ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi ve Hürmüz Boğazı'nda normalleşme beklentisi, petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Önceki işlem gününde yüzde 6 değer kaybeden Brent petrol, varil başına 104,75 dolara gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Buna karşın Yemen'deki Husilerin tehditleri ve Rusya-Ukrayna hattında enerji altyapılarına yönelik saldırılar, küresel petrol arzına ilişkin riskleri gündemde tutuyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme ise Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına indirim gelebileceği beklentisini artırdı.