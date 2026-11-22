"AK Parti, 55 yaş üstü seçmenden kendi oy oranından daha az oy almaya başladı." diyen Aktaş, hükümete önerilerini sıraladı: "Fon meselesinin etkisinin yüksek olmasının bir sebebi de yürütülen ekonomik programın özünün piyasaları daraltan bir program olmasındandır. Hükümet, fonlama ve destek oranlarını değiştirerek bir an önce sanayiyi, üretimi ve tarımı radikal bir şekilde destekleyerek piyasaları rahatlatabilir. Emeklilere yapılacak zamlar ikinci bir rahatlama adımı olur. AK Parti yatırımcı, kalkınmacı bir hükümet. Eyvallah. Kriz aşılana kadar piyasanın güçlenmesiyle yatırım öncelikleri yer değiştirebilir."