Fon krizi sonrası son anket sonuçları belli oldu! İşte partilerin oy oranları
Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş, GENAR'ın kasım ayı anket sonuçlarını paylaştı.
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Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş, GENAR'ın kasım ayı anket sonuçlarını paylaştı.
Fon krizi sonrası 3 puanlık düşüş yaşayan AK Parti'nin, kasım ayındaki ankette aynı durumda olduğunu belirten Aktaş, iktidara piyasaları ve emeklileri rahatlatacak adımları atması önerisinde bulundu.
Fon krizinin AK Parti'ye olumsuz etkisi sürüyor.
Kamuoyu araştırma şirketi GENAR'ın kasım ayında yaptığı anket sonuçlarını, GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Yeni Şafak'ta "Fon krizinde şok atlatıldı fakat seçmen süreci takip ediyor" başlıklı yazısında paylaştı.
Bugün seçim olsa: AK PARTİ Yüzde 33,5 YENİ PARTİ Yüzde 23,7 DEM PARTİ Yüzde 9,2 MHP Yüzde 8 İYİ PARTİ Yüzde 6,9 CHP Yüzde 6,9 ZAFER PARTİSİ Yüzde 3,7 ANAHTAR PARTİ Yüzde 3,1 YENİDEN REFAH Yüzde 2,5 TİP Yüzde 0,9 SAADET PARTİSİ Yüzde 0,8 BBP Yüzde 0,5 DİĞER Yüzde 0,3
Fon krizinden önce AK Parti'nin oy oranının yüzde 36'lara tırmandığını belirten Aktaş, AK Parti’ye oy veren seçmen davranışındaki en büyük değişimin, 55 yaş üstü seçmende yaşandığına dikkat çekti.
"AK Parti, 55 yaş üstü seçmenden kendi oy oranından daha az oy almaya başladı." diyen Aktaş, hükümete önerilerini sıraladı: "Fon meselesinin etkisinin yüksek olmasının bir sebebi de yürütülen ekonomik programın özünün piyasaları daraltan bir program olmasındandır. Hükümet, fonlama ve destek oranlarını değiştirerek bir an önce sanayiyi, üretimi ve tarımı radikal bir şekilde destekleyerek piyasaları rahatlatabilir. Emeklilere yapılacak zamlar ikinci bir rahatlama adımı olur. AK Parti yatırımcı, kalkınmacı bir hükümet. Eyvallah. Kriz aşılana kadar piyasanın güçlenmesiyle yatırım öncelikleri yer değiştirebilir."
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