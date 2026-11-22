Togg'un uygun fiyatlı yeni yıldızı T6X geliyor! Sudan ucuz olacak
Togg’un daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması hedeflenen yeni modeli T6X’in satış takvimine ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, araç için ön talep sürecinin Haziran 2027’de başlatılması planlanıyor. İlk T6X modellerinin ise talep döneminin hemen ardından, aynı ayın sonunda sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Togg’un yeni modeli T6X, satış tarihi, fiyatı ve teknik özellikleriyle gündemdeki yerini koruyor. T10X ve T10F’in ardından ürün ailesini genişletmeye hazırlanan yerli otomobil üreticisi, T6X ile daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı amaçlıyor.