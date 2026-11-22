Togg T6X fiyatı ne kadar olacak? Yeni modelle ilgili en çok merak edilen başlıklardan biri de T6X’in satış fiyatı. Togg tarafında daha önce gündeme getirilenmodelin yaklaşık 950 bin TL ile 1,3 milyon TL seviyesindeki fiyat hedefinin korunduğu belirtiliyor. Fuat Tosyalı da söz konusu hedefin değişmediğini açıklamış durumda. Bununla birlikte, 1,3 milyon TL’nin kesinleşmiş satış fiyatı olmadığını, mevcut şartlar doğrultusunda belirlenen bir hedef olduğunu belirtmek gerekiyor. Nihai liste fiyatının satış dönemine yaklaşıldığında açıklanması bekleniyor.