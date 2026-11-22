Endonezya'nın Banten eyaletinde bulunan üç katlı bir şekerleme fabrikasında çıkan yangın, büyük bir trajediye yol açtı. Binayı kısa sürede sararak gökyüzünü yoğun siyah dumanla kaplayan alevler nedeniyle 3 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Olay esnasında tesiste görevli olan 36 işçiye henüz ulaşılamazken; itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, yangının ve yoğun dumanın devam ettiği fabrikada mahsur kalan çalışanları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.