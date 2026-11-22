Dost ve kardeş ülkede facia! 3 ölü 36 kayıp var
Endonezya'nın Banten eyaletinde bulunan üç katlı bir şekerleme fabrikasında çıkan yangın, büyük bir trajediye yol açtı. Binayı kısa sürede sararak gökyüzünü yoğun siyah dumanla kaplayan alevler nedeniyle 3 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Olay esnasında tesiste görevli olan 36 işçiye henüz ulaşılamazken; itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, yangının ve yoğun dumanın devam ettiği fabrikada mahsur kalan çalışanları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.