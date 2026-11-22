En çok altın rezervi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırttı!
Dünyada en çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu. Listede Türkiye'nin yeri şaşırttı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyada en çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu. Listede Türkiye'nin yeri şaşırttı.
Küresel piyasalarda güvenli liman olarak öne çıkan altının ülke merkez bankalarındaki stok miktarları netleşti. Listenin zirvesinde ABD'yi takip eden ülke ise şaşırttı. İşte, dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri...
20. İspanya – 282 ton
19. Lübnan – 287 ton
18. Birleşik Krallık – 310 ton
17. Suudi Arabistan – 323 ton
16. Kazakistan – 382 ton
15. Portekiz – 383 ton
14. Tayvan – 424 ton
13. Özbekistan – 432 ton
11.Hollanda – 612 ton
10. Polonya – 700 ton
9. Japonya – 846 ton
8. Hindistan – 881 ton
7 İsviçre – 1.040 ton
6. Rusya – 2.264 ton
5. Çin – 2.435 ton
4. Fransa – 2.437 ton
3. İtalya – 2.452 ton
2. Almanya – 3.349 ton
1. ABD – 8.133 ton
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