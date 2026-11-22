KIZILELMA teslimatı Yunanistan’ı tir tir titretti! Atina basınından itiraf gibi analiz: “İç karartıcı karşılaştırma”
Türk Hava Kuvvetlerinin ilk Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçaklarını teslim alması, Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunanistan merkezli haber sitesi Newsbreak, Türkiye'nin havacılık alanındaki bu hamlesini "Yunanistan'ın gerçekliğiyle iç karartıcı karşılaştırma" başlığıyla okuyucularına aktardı. Analizde, Türkiye'nin ileri teknoloji insansız savaş uçaklarını envanterine kazandırmasına karşılık Atina'nın benzer kabiliyetler geliştirmekte zorlandığı vurgulandı.