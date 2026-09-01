Trabzonspor'un bu silahı niye üç puanı getiremiyor! Salahspor mu? Trabzonspor mu sorusu şimdi de gündem oldu...
Trabzonspor'da önce Ferençvaroş sonra Amed mağlubiyetleri sonrası kötü tablo devam ediyor.
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Trabzonspor'da önce Ferençvaroş sonra Amed mağlubiyetleri sonrası kötü tablo devam ediyor.
Trabzonspor yönetimi karar vermek zorunda... Bu dakikadan sonra 'sistem takımı' mı olunacak, yoksa Salah'ın etrafında kurulacak 'Salahspor' mu olunacak?
Geçen sezon tıkır tıkır işleyen Trabzonspor'un tekerine Ertuğrul Doğan, menajerlere teslim olup Mohamed Salah çomağını soktu... Bordo-mavililer hem 5 yıllık planı çöpe attı hem Fatih Tekke'nin işleyen sistemini bozdu hem de menajerler tarafından getirilen oyuncularla yoluna devam etmeye çalışıyor.
Ancak ortada öyle korkunç istatistikler var ki taraftarlar karar vermek zorunda: Trabzonspor mu? Salahspor mu?
Geçen sezon maç başına 98,8 km koşan ve 160,4 depar atan dinamik takım, bu sezon 66,5 km ve 60,7 depar seviyesine gerilemiş durumda. Bu düşüş, sahadaki baskı gücünün ve kolektif hareketliliğin tamamen kaybolduğunun göstergesi. Geçen sezon 113,4 olan maç başı top kaybı sayısı, bu sezon 125,3'e yükselmiş. Organize hücum yapılamadığı için top rakibe hediye ediliyor.
Fotospor'a göre; geçen sezon maç başına 1,8 gol ortalamasına ulaşılan sistemde, ceza sahası içinden 53 gol üretilmiş ve kafa golleri (20 gol) ciddi bir tehdit oluşturmuştu. Bu sezon ise maç başı gol ortalaması 1,3'e düşmüş durumda ve henüz kafa golü bulunmuyor.
Topla oynama yüzdesi T,7'den W,7'ye çıkmış gibi görünse de bu durum tamamen kendi yarı sahasındaki hazırlık paslarından kaynaklanıyor (kendi yarı sahasında isabetli pas 210'dan 245'e çıktı). Buna karşın rakip yarı sahadaki pas isabet oranı y,4'ten x,3'e geriledi.
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