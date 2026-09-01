Trabzonspor'un bu silahı niye üç puanı getiremiyor! Salahspor mu? Trabzonspor mu sorusu şimdi de gündem oldu...

Geçen sezon maç başına 98,8 km koşan ve 160,4 depar atan dinamik takım, bu sezon 66,5 km ve 60,7 depar seviyesine gerilemiş durumda. Bu düşüş, sahadaki baskı gücünün ve kolektif hareketliliğin tamamen kaybolduğunun göstergesi. Geçen sezon 113,4 olan maç başı top kaybı sayısı, bu sezon 125,3'e yükselmiş. Organize hücum yapılamadığı için top rakibe hediye ediliyor.