İsrail'le arasından su sızmayan dost ülkeden Aşil Kalkanı itirafı: Bu silah Türkiye'yi durduramaz

News.az'e göre asıl mesele, Yunanistan'ın savunma kapasitesini artırmasından çok, bu sürecin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkisini sınırlamayı amaçlayan daha geniş bir bölgesel yapılanmaya dönüşüp dönüşmeyeceği. Türkiye'nin coğrafi konumu, NATO'daki rolü ve Karadeniz, Ege, Kıbrıs ile Orta Doğu'daki çıkarları nedeniyle bölgesel güvenlik denkleminden çıkarılamayacağı belirtilen analizde, Ankara dikkate alınmadan Atina-Tel Aviv ekseninde kurulacak bir güvenlik mimarisinin mevcut gerilimleri daha da artırabileceği ifade edildi.