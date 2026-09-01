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İsrail'le arasından su sızmayan dost ülkeden Aşil Kalkanı itirafı: Bu silah Türkiye'yi durduramaz

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İsrail'le arasından su sızmayan dost ülkeden Aşil Kalkanı itirafı: Bu silah Türkiye'yi durduramaz

Yunanistan'ın Türkiye korkusuyla tedarik edeceği 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı savunma sistemiyle ilgili Azeri basınında çarpıcı bir analize imza atıldı.

#1
Foto - İsrail'le arasından su sızmayan dost ülkeden Aşil Kalkanı itirafı: Bu silah Türkiye'yi durduramaz

İsrail ile Yunanistan arasında yaklaşık 3,1 milyar avro yatırımla kurulması planlanan “Aşil Kalkanı” hava ve füze savunma sistemi, Doğu Akdeniz’de güvenlik dengelerini yeniden gündeme taşırken, Azerbaycan merkezli News.az projeyi Türkiye’nin artan askeri kapasitesi ve bölgedeki stratejik ağırlığı üzerinden değerlendirdi.

#2
Foto - İsrail'le arasından su sızmayan dost ülkeden Aşil Kalkanı itirafı: Bu silah Türkiye'yi durduramaz

Yayımlanan analizde, "Aşil Kalkanı"nın Yunanistan için önemli bir savunma kapasitesi sağlayabileceği ancak Türkiye'nin bölgede artan askeri ve siyasi etkisini sınırlandırabilecek bir "jeopolitik kalkan" haline gelmesinin olası görünmediği belirtildi.

#3
Foto - İsrail'le arasından su sızmayan dost ülkeden Aşil Kalkanı itirafı: Bu silah Türkiye'yi durduramaz

Projenin yalnızca askeri modernizasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilen analizde, Yunanistan ile İsrail arasındaki yakınlaşmanın daha geniş bir jeopolitik boyut taşıdığına dikkat çekildi.

#4
Foto - İsrail'le arasından su sızmayan dost ülkeden Aşil Kalkanı itirafı: Bu silah Türkiye'yi durduramaz

Analizde, Yunanistan'ın bölgede değişen askeri denge karşısında savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı ifade edilirken, Türkiye'nin son yıllarda insansız hava araçları, füze sistemleri, savaş gemileri ve diğer savunma platformlarının üretiminde önemli ilerleme kaydettiği vurgulandı.

#5
Foto - İsrail'le arasından su sızmayan dost ülkeden Aşil Kalkanı itirafı: Bu silah Türkiye'yi durduramaz

Türkiye'nin dışa bağımlı bir savunma yapısından giderek bağımsız bir askeri üretim merkezi haline geldiği belirtilen analizde, bu durumun Ankara'ya dış politikada daha geniş hareket alanı sağladığı kaydedildi.

#6
Foto - İsrail'le arasından su sızmayan dost ülkeden Aşil Kalkanı itirafı: Bu silah Türkiye'yi durduramaz

News.az'e göre asıl mesele, Yunanistan'ın savunma kapasitesini artırmasından çok, bu sürecin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkisini sınırlamayı amaçlayan daha geniş bir bölgesel yapılanmaya dönüşüp dönüşmeyeceği. Türkiye'nin coğrafi konumu, NATO'daki rolü ve Karadeniz, Ege, Kıbrıs ile Orta Doğu'daki çıkarları nedeniyle bölgesel güvenlik denkleminden çıkarılamayacağı belirtilen analizde, Ankara dikkate alınmadan Atina-Tel Aviv ekseninde kurulacak bir güvenlik mimarisinin mevcut gerilimleri daha da artırabileceği ifade edildi.

#7
Foto - İsrail'le arasından su sızmayan dost ülkeden Aşil Kalkanı itirafı: Bu silah Türkiye'yi durduramaz

Analizde, "Aşil Kalkanı"nın Yunanistan'ın hava savunmasını güçlendirebileceği ancak tek bir savunma sisteminin bölgedeki temel güç dengesini değiştirmesinin zor olduğu vurgulandı. News.az, değerlendirmesini şu ifadelerle özetledi:

#8
Foto - İsrail'le arasından su sızmayan dost ülkeden Aşil Kalkanı itirafı: Bu silah Türkiye'yi durduramaz

"Aşil Kalkanı Yunanistan için etkili bir savunma aracı olabilir, ancak Türk etkisinin büyümesini durdurabilecek jeopolitik bir kalkan haline gelmesi olası görünmüyor." Analizde son olarak, Doğu Akdeniz'de sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin Türkiye'yi dışlayan bir yaklaşım üzerine kurulamayacağı, bölgesel istikrar için askeri kapasite artışının siyasi diyalogla desteklenmesi gerektiği belirtildi. KAYNAK: STAR

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