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Esed'in iki generali daha yakalandı

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Esed'in iki generali daha yakalandı

Suriye’nin Lazkiye şehrinde, eli kanlı diktatör Beşar Esed’in katliamlarına katıldığı belirtilen Tümgeneral Heysem Süleyman Barakat ile Tuğgeneral Mervan Süleyman Barakat yakalandı.

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Foto - Esed'in iki generali daha yakalandı

Lazkiye İl Güvenlik Komutanlığı, Terörle Mücadele Şubesi ile işbirliği içinde, devrik rejim güçlerinin 11. Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Heysem Süleyman Barakat ile Tuğgeneral Mervan Süleyman Barakat’ı, Suriye devrimi yıllarındaki ihlal ve askeri operasyonlara karıştıkları suçlamasıyla gözaltına aldı.

#2
Foto - Esed'in iki generali daha yakalandı

Suriye Güvenlik Güçleri, pazartesi günü yaptığı açıklamada, elde edilen bilgilerin Heysem Barakat’ın sivillere yönelik baskı ve tutuklamalara, haraç dayatma ve mali şantaja, terör suçlamaları uydurmaya karıştığını doğruladığını belirtti. Barakat ayrıca tutuklu ve aktivistlerin infaz edilmesi ve kaybedilmesine katılmakla suçlanıyor.

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Foto - Esed'in iki generali daha yakalandı

Açıklamada, Mervan Baakat’ın Dera ilinde 5. Tümen’e bağlı 15. Piyade Tugayı tarafından yürütülen askeri operasyonlara karıştığına ilişkin bilgilere ulaşıldığı belirtildi. Barakat’ın 2011-2019 yılları arasında tugayın topçu bölüm başkanlığı görevini yürüttüğü, kendi ifadesine göre tugayın İnkhil kenti de dahil olmak üzere Dera’daki çeşitli kent ve beldelerin bombardımanına katıldığı kaydedildi.

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Foto - Esed'in iki generali daha yakalandı

Barakat’ın daha sonra 1. Kolordu bünyesindeki 165. Topçu Alayı’nın komutanlığına getirildiği bildirildi.

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Foto - Esed'in iki generali daha yakalandı

Gözaltına alınanlarla ilgili soruşturmalar, kendilerine isnat edilen ihlallerin ayrıntılarının ortaya çıkarılması ve bunlarla bağlantılı sorumlulukların belirlenmesi amacıyla sürüyor.

#6
Foto - Esed'in iki generali daha yakalandı

Operasyon, İçişleri Bakanlığı‘nın Suriyelilere karşı işlenen suç ve ihlallere karışan kişilerin takibi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması için yetkili yargı mercilerine sevk edilmesine yönelik devam eden çabaları kapsamında gerçekleştirildi.

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