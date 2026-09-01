Esed'in iki generali daha yakalandı
Suriye’nin Lazkiye şehrinde, eli kanlı diktatör Beşar Esed’in katliamlarına katıldığı belirtilen Tümgeneral Heysem Süleyman Barakat ile Tuğgeneral Mervan Süleyman Barakat yakalandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye’nin Lazkiye şehrinde, eli kanlı diktatör Beşar Esed’in katliamlarına katıldığı belirtilen Tümgeneral Heysem Süleyman Barakat ile Tuğgeneral Mervan Süleyman Barakat yakalandı.
Lazkiye İl Güvenlik Komutanlığı, Terörle Mücadele Şubesi ile işbirliği içinde, devrik rejim güçlerinin 11. Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Heysem Süleyman Barakat ile Tuğgeneral Mervan Süleyman Barakat’ı, Suriye devrimi yıllarındaki ihlal ve askeri operasyonlara karıştıkları suçlamasıyla gözaltına aldı.
Suriye Güvenlik Güçleri, pazartesi günü yaptığı açıklamada, elde edilen bilgilerin Heysem Barakat’ın sivillere yönelik baskı ve tutuklamalara, haraç dayatma ve mali şantaja, terör suçlamaları uydurmaya karıştığını doğruladığını belirtti. Barakat ayrıca tutuklu ve aktivistlerin infaz edilmesi ve kaybedilmesine katılmakla suçlanıyor.
Açıklamada, Mervan Baakat’ın Dera ilinde 5. Tümen’e bağlı 15. Piyade Tugayı tarafından yürütülen askeri operasyonlara karıştığına ilişkin bilgilere ulaşıldığı belirtildi. Barakat’ın 2011-2019 yılları arasında tugayın topçu bölüm başkanlığı görevini yürüttüğü, kendi ifadesine göre tugayın İnkhil kenti de dahil olmak üzere Dera’daki çeşitli kent ve beldelerin bombardımanına katıldığı kaydedildi.
Barakat’ın daha sonra 1. Kolordu bünyesindeki 165. Topçu Alayı’nın komutanlığına getirildiği bildirildi.
Gözaltına alınanlarla ilgili soruşturmalar, kendilerine isnat edilen ihlallerin ayrıntılarının ortaya çıkarılması ve bunlarla bağlantılı sorumlulukların belirlenmesi amacıyla sürüyor.
Operasyon, İçişleri Bakanlığı‘nın Suriyelilere karşı işlenen suç ve ihlallere karışan kişilerin takibi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması için yetkili yargı mercilerine sevk edilmesine yönelik devam eden çabaları kapsamında gerçekleştirildi.
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