Öğrencilere aylık 13 bin TL burs! Başvurular başladı
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından lisans öğrencilerine yönelik hazırlanan Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı için başvurular başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından lisans öğrencilerine yönelik hazırlanan Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı için başvurular başladı.
Programa, 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ilk 100 bine girerek belirlenen 41 lisans programından birine yerleşen öğrenciler başvurabilecek.
Başarı sıralamasına göre belirlenecek 500 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira burs verilecek. Başvurular, TENMAK’ın burs sistemi üzerinden 15 Eylül Salı günü saat 17.00’ye kadar alınacak.
Şartları karşılayan adaylar, kendi bölümlerindeki YKS yerleştirme başarı sıralamalarına göre değerlendirilecek. Her bölüm için ayrılan kontenjan kapsamında başarı sırası en yüksek öğrenciler burs almaya hak kazanacak.
Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adaylarda ise genel ağırlıklı not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,50 veya 100 üzerinden 65 olması şartı aranacak.
Programa kabul edilen öğrencilere bursun yanı sıra mentörlük desteği de sağlanacak. Öğrencilerin eğitim alanları ve kariyer hedefleri dikkate alınarak TENMAK uzmanları ile deneyimli çalışanlar arasından mentörler görevlendirilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, programla enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi alanlarda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23