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Yaşam
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Fethiye’de iki kafe alev alev yandı

2021-08-29 05:20:05
Fethiye’de iki kafe alev alev yandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yangında iki kafe kül oldu.

#1
Foto - Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir kafede akşam saatlerinde meydana geldi. Bacada çıkan yangında rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayınlan alevler tüm çatıyı sararak bitişikte bulunan başka bir kafeye de sıçradı.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir kafede akşam saatlerinde meydana geldi. Bacada çıkan yangında rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayınlan alevler tüm çatıyı sararak bitişikte bulunan başka bir kafeye de sıçradı.

#2
Foto - Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi de denizden destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alındı.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi de denizden destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alındı.

#4
Foto - Yangını haber alan Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat da olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Yangını haber alan Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat da olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

#5
Foto - Yangında kafelerde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yangında kafelerde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

#6
Foto - Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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