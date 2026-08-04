ASELSAN’dan rekor büyüme! 6 aylık hasılatı yüzde 25, yeni sözleşme oranı yüzde 72 büyüdü

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol 2026 yılı birinci yarıyıl finansal sonuçlarını değerlendirdi. Akyol, "2025, ASELSAN tarihinin en güçlü finansal performansına imza attığımız yıl olarak kayıtlara geçmişti. 2026’nın ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlar ise bu başarıyı daha da ileri taşıdığımızı gösteriyor. 2025’te yakaladığımız tarihsel ivmeyi; yeni sözleşmelerimiz, artan üretim kapasitemiz ve güçlenen teknolojik yetkinliklerimizle çok daha üst bir seviyeye çıkardık. Bilançomuz, 6 aylık performansımızın gücünü ortaya koyduğu kadar, başarımızın önümüzdeki dönemde de kesintisiz devam edeceğini gösteriyor. Hasılatımızı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 25 artırarak 88,5 milyar TL’ye ulaştırdık. Dolar bazında ise yüzde 37 gibi çok önemli bir büyümeye imza attık. Yeni sözleşmelerimiz yüzde 72 artışla 4,9 milyar dolara, bakiye siparişlerimiz ise yüzde 45 artışla 23,2 milyar dolara yükseldi. 2025’te bakiye sipariş rakamlarında ilk defa 20 milyar dolar seviyesini aşmıştık. Gelecek yıldan itibaren artık 30 milyar dolar seviyelerini göreceğimize inanıyoruz" dedi. Geleceğe yatırım yapmaya devam ettiklerini ifade eden Akyol, "Bir yandan büyürken, diğer yandan geleceğe yatırım yapmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında AR-GE harcamalarımızı yüzde 41 artırarak 804 milyon dolara, seri üretim ve kapasite artışına yönelik yatırımlarımızı ise yüzde 195 artırarak 323 milyon dolara ulaştırdık. Akıllı Mühimmat ve Su Altı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerini devreye aldık. Yeni robotik otomasyon altyapılarıyla mevcut üretim hatlarımızı güçlendirdik. Sadece 6 ayda 19 yeni robotik otomasyon hattı kurduk. Önümüzdeki günlerde OĞULBEY yatırımımızda ilk üretim faaliyetlerine başlayacağız. Bu adım, ASELSAN adına yılın en değerli gelişmelerinden biri olacaktır. Bu yatırımları gerçekleştirirken finansal disiplinimizi de hassasiyetle koruduk. Güçlü operasyonel nakit akışımız ve sağlıklı bilanço yapımız sayesinde büyümeyi finansal sürdürülebilirlik anlayışıyla destekledik. Operasyonel nakit akışımız yılın ilk altı ayında 15,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Özkaynak oranımız yüzde 56 seviyesini korudu. Net Borç/FAVÖK oranımızın 0,55 seviyesinde gerçekleşmesi de yüksek yatırım döneminde borçluluk seviyemizi son derece kontrollü biçimde yönettiğimizi kanıtlıyor. Yoğun yatırım dönemlerinde normalde bu oranın yükselmesi beklenir. Bizim geçen yılki seviyeyi korumamız ve hatta bir miktar aşağı çekmemiz finansal disiplinimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından ayrıca önem taşıyor. Hızlı büyüme döneminde operasyonel marjlarımızı geliştirmemiz ise bir yandan daha yüksek katma değerli işler yaptığımızı, diğer yandan da bu işleri çok daha verimli bir şekilde yürüttüğümüzü gösteriyor" diye konuştu.