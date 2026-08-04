ASELSAN’dan rekor büyüme! 6 aylık hasılatı yüzde 25, yeni sözleşme oranı yüzde 72 büyüdü

ASELSAN, finansal sürdürülebilirlik stratejisini 2026 yılının ilk altı ayında da etkin bir şekilde uygulamaya devam etti. AR-GE ve seri üretime yönelik yatırım harcamalarının kuvvetli bir şekilde devam ettiği dönemde finansal verimlilik oranlarında da iyileşmeler gerçekleşti. Şirketin operasyonel nakit akışı 2026 yılının ilk altı ayında 15,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ASELSAN’ın finansal borçlarının aktifler içerisindeki payı yüzde 13,3 oldu. Özkaynak oranı yüzde 56 seviyesinde olan ASELSAN, bu alanda sektör ortalamalarının üzerindeki konumunu sürdürdü. Yılın ilk yarısında ASELSAN’ın aktif büyüklüğü yüzde 8, özkaynakları ise yüzde 4 büyüdü. Bu alanlardaki artışlar Şirketin güçlü bilanço yapısını destekledi. Yılın ilk 6 ayında ASELSAN’ın ticari borçlarında yıl sonuna göre yüzde 17 düşüş kaydedildi. Bir önceki dönem 0,57 olan Net Borç/FAVÖK oranı da bu dönem 0,55 seviyesine geriledi. Şirketin FAVÖK marjında 120 baz puan iyileşme görülerek yüzde 26,3 seviyesine ulaşıldı. Önemli verimlilik göstergelerinden olan özkaynak kârlılığı bu dönemde yüzde 11,9’dan yüzde 15,5 seviyesine yükseldi. AR-GE ve seri üretime yönelik yüksek tutarlı yatırım harcamalarının devam ettiği bir dönemde ASELSAN’ın elde ettiği güçlü sonuçlar, ASELSAN’ın önümüzdeki dönemlerde ölçek büyümesi, ihracat artışı ve yüksek teknoloji yatırımlarının sağlıklı bir şekilde yönetilmesi noktasında önemli bir güvence konumunda yer almaktadır. Hasılatını, bakiye siparişlerini, imzaladığı sözleşmelerini, operasyonel marjlarını, bilanço büyüklüğünü ve diğer birçok finansal göstergesini geliştiren ASELSAN 2026 yılının ilk yarısını başarılı sonuçlarla geride bıraktı.