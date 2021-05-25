2021-05-25 04:10:59 Fenerbahçe 12 oyuncuyla vedalaşacak
Bu sezon Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 12 futbolcu ile yollar ayrılacak.
Bu sezon Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 12 futbolcu ile yollar ayrılacak.
HARUN TEKİN Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası gelen forma şansını iyi kullanamadı. Teklif gelmesi halinde gönderilecek.
LUIZ GUSTAVO 6 milyon euro'ya alındı. Yıllık ücreti 3.3 milyon euro.
MIHA ZAJC Yıllık maaşı 1.2 milyon euro. Genoa'nın opsiyon hakkını kullanıp kullanmayacağı kesinlik kazanmadı. 2 yıl daha kontratı bulunuyor.
OSAYI-SAMUEL 500 bin euro bonservis bedeli ödendi. 1.5 milyon euro'ya oynuyor.
MATHIAS ZANKA Maaşı 2 milyon euro. Onun da 1 yıl daha sözleşmesi var.
MAURICIO LEMOS 1.5 milyon euro'ya alındı. 1.2 milyon euro kazanıyor.
MICHAEL FREY 800 bin euro kazanıyor. 1 yıl daha mukavelesi var.
DIEGO PEROTTI Oynamadığı süreler düşülse de kazancı 1 milyon euro'nun üstünde.
FILIP NOVAK İmza parasıyla beraber yıllık maliyeti 2 milyon euro.
NABIL DIRAR 2 milyon euro kazanıyor. 1 yıl daha kontratı var.
MARCEL TISSERAND 4 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 1.75 milyon euro'ya oynuyor.
MBWANA SAMATTA 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu var. Yılda 2.5 milyon euro kazanıyor.
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