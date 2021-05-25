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Spor
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Fenerbahçe 12 oyuncuyla vedalaşacak

2021-05-25 04:10:59
Fenerbahçe 12 oyuncuyla vedalaşacak

Bu sezon Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 12 futbolcu ile yollar ayrılacak.

#1
Foto - HARUN TEKİN Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası gelen forma şansını iyi kullanamadı. Teklif gelmesi halinde gönderilecek.

HARUN TEKİN Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası gelen forma şansını iyi kullanamadı. Teklif gelmesi halinde gönderilecek.

#2
Foto - LUIZ GUSTAVO 6 milyon euro'ya alındı. Yıllık ücreti 3.3 milyon euro.

LUIZ GUSTAVO 6 milyon euro'ya alındı. Yıllık ücreti 3.3 milyon euro.

#3
Foto - MIHA ZAJC Yıllık maaşı 1.2 milyon euro. Genoa'nın opsiyon hakkını kullanıp kullanmayacağı kesinlik kazanmadı. 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

MIHA ZAJC Yıllık maaşı 1.2 milyon euro. Genoa'nın opsiyon hakkını kullanıp kullanmayacağı kesinlik kazanmadı. 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

#4
Foto - OSAYI-SAMUEL 500 bin euro bonservis bedeli ödendi. 1.5 milyon euro'ya oynuyor.

OSAYI-SAMUEL 500 bin euro bonservis bedeli ödendi. 1.5 milyon euro'ya oynuyor.

#5
Foto - MATHIAS ZANKA Maaşı 2 milyon euro. Onun da 1 yıl daha sözleşmesi var.

MATHIAS ZANKA Maaşı 2 milyon euro. Onun da 1 yıl daha sözleşmesi var.

#6
Foto - MAURICIO LEMOS 1.5 milyon euro'ya alındı. 1.2 milyon euro kazanıyor.

MAURICIO LEMOS 1.5 milyon euro'ya alındı. 1.2 milyon euro kazanıyor.

#7
Foto - MICHAEL FREY 800 bin euro kazanıyor. 1 yıl daha mukavelesi var.

MICHAEL FREY 800 bin euro kazanıyor. 1 yıl daha mukavelesi var.

#8
Foto - DIEGO PEROTTI Oynamadığı süreler düşülse de kazancı 1 milyon euro'nun üstünde.

DIEGO PEROTTI Oynamadığı süreler düşülse de kazancı 1 milyon euro'nun üstünde.

#9
Foto - FILIP NOVAK İmza parasıyla beraber yıllık maliyeti 2 milyon euro.

FILIP NOVAK İmza parasıyla beraber yıllık maliyeti 2 milyon euro.

#10
Foto - NABIL DIRAR 2 milyon euro kazanıyor. 1 yıl daha kontratı var.

NABIL DIRAR 2 milyon euro kazanıyor. 1 yıl daha kontratı var.

#11
Foto - MARCEL TISSERAND 4 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 1.75 milyon euro'ya oynuyor.

MARCEL TISSERAND 4 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 1.75 milyon euro'ya oynuyor.

#12
Foto - MBWANA SAMATTA 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu var. Yılda 2.5 milyon euro kazanıyor.

MBWANA SAMATTA 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu var. Yılda 2.5 milyon euro kazanıyor.

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