Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler

Bir evin sadece dört duvar ve bir çatıdan ibaret olduğunu düşünüyorsanız bu yapılar fikrinizi değiştirecek! Gölün ortasında yüzen Rubik Küpü biçimindeki evden dev bir deniz kabuğunu andıran konuta kadar dünyanın dört bir yanında inanılması güç tasarımlar bulunuyor. Üstelik bazıları doğayla iç içe geçerken bazıları ise adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duruyor. Hepsinin ortak noktası ise gerçekten var olmaları.