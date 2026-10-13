Arda Turan'dan A Milli Takım sorusuna cevap

Shakhtar Donetsk Kulübüne sözleşmesi boyunca verdiği bir söz olduğunu aktaran Turan, "Hayallerini paylaştığım çocuklar var. Kulüp başkanı ve yönetimi var. Oyuncularıma 'AEK'yı asla düşünmemelisiniz. Tek tek gitmeliyiz. Çünkü eğer bunları kazanmak istiyorsak buna ihtiyacımız var' derken şimdi eğer kendimle ilgili bir gündemi buraya getirip oyuncuların önüne koyarsam, onların yaşadığını heyecana, umuda haksızlık edeceğini düşünüyorum." diye konuştu. Ükesini ve bayrağını çok sevdiğini vurgulayan 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Ama bazen temsil etmek farklı şekillerde olabilir. Bütün bu konularla ilgili en çok üzüldüğüm şeylerden biri ikna edilmek isteniyormuşum gibi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir ikna durumu yok. Bu, beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Bunlar insanın hayal edebileceği tekliflerdir. Ama bazen hayaller insanın kendisinden daha iyi bir zamanda oluşur. O yüzden tamamıyla kontratım sürecinde Sayın Rinat Akhmetov'a, Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyunculara sonsuz bir sadakatle bağlıyım. Konu umarım net şekilde anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.