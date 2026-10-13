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Arda Turan'dan A Milli Takım sorusuna cevap

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Arda Turan'dan A Milli Takım sorusuna cevap

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in Teknik Direktörü Arda Turan, A Milli Takım sorusuna "Uzun zaman sonra ismimin üzerinde insanların birleştiğini görmek gerçekten heyecan verici. Bazen ülkenizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırıp ülkenizi temsil edebilirsiniz. Ülkemdeki bu teveccüh için sonsuz teşekkürler sunuyorum" cevabını verdi.

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Foto - Arda Turan'dan A Milli Takım sorusuna cevap

Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Yunanistan'ın AEK takımıyla oynayacakları maç öncesinde Stamford Bridge'te düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Foto - Arda Turan'dan A Milli Takım sorusuna cevap

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Foto - Arda Turan'dan A Milli Takım sorusuna cevap

Geçen hafta İtalyan Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından milli takım teknik direktörlüğü için adının anılmasıyla ilgili Turan, "Bir insan için ne kadar büyük bir onur olduğunu anlatamam. Milli takımın daha önce her seviyesinde oynamış biri olarak yaşadığım onuru, hissiyatları anlatmam mümkün değil. Bir başka şey de uzun zaman sonra ismimin üzerinde insanların birleştiğini görmek gerçekten heyecan verici. Neler hissettiğimi anlatamam. Bunu kalbimden söylüyorum, ülkemi, bayrağımı ne kadar çok sevdiğimi. Ama aynı zamanda ülkemize yardım etmek, ülkemiz için çalışmak, ülkenizin bayrağını göğsünüzde taşımaktan daha farklı yollarla olabilir. Bazen ülkenizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırıp ülkenizi temsil edebilirsiniz. Ülkemdeki bu teveccüh için sonsuz teşekkürler sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Foto - Arda Turan'dan A Milli Takım sorusuna cevap

Genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, daha fazla kendisini geliştirebileceğini vurgulayan Arda Turan, "Tarihte ilk kez Avrupa'da şampiyon olmuş bir Türk hoca olarak yıllar önce Fatih Terim'in Fiorentina'ya, Milan'a götürdüğü bayrağı, elime aldığımı düşünüyorum ve bu temsil görevini böyle yapmanın ülkemiz adına daha kıymetli ve faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

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Foto - Arda Turan'dan A Milli Takım sorusuna cevap

Shakhtar Donetsk Kulübüne sözleşmesi boyunca verdiği bir söz olduğunu aktaran Turan, "Hayallerini paylaştığım çocuklar var. Kulüp başkanı ve yönetimi var. Oyuncularıma 'AEK'yı asla düşünmemelisiniz. Tek tek gitmeliyiz. Çünkü eğer bunları kazanmak istiyorsak buna ihtiyacımız var' derken şimdi eğer kendimle ilgili bir gündemi buraya getirip oyuncuların önüne koyarsam, onların yaşadığını heyecana, umuda haksızlık edeceğini düşünüyorum." diye konuştu. Ükesini ve bayrağını çok sevdiğini vurgulayan 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Ama bazen temsil etmek farklı şekillerde olabilir. Bütün bu konularla ilgili en çok üzüldüğüm şeylerden biri ikna edilmek isteniyormuşum gibi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir ikna durumu yok. Bu, beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Bunlar insanın hayal edebileceği tekliflerdir. Ama bazen hayaller insanın kendisinden daha iyi bir zamanda oluşur. O yüzden tamamıyla kontratım sürecinde Sayın Rinat Akhmetov'a, Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyunculara sonsuz bir sadakatle bağlıyım. Konu umarım net şekilde anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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