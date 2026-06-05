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Hak ettiği cezayı aldı! Tarihi geçen ürünlerin üstünü böyle kapatmış!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hak ettiği cezayı aldı! Tarihi geçen ürünlerin üstünü böyle kapatmış!

Hatay'da denetim yapan zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir işletmede tarihin geçen ürünlerin üstlerinin etiketle kapatıldığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Hak ettiği cezayı aldı! Tarihi geçen ürünlerin üstünü böyle kapatmış!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri, Kuzuculu Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri rutin kontrollerde çok sayıda işletmeyi denetledi. Denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösteren ve mevzuata aykırı ürün satan işletmelere yasal işlem uygulanırken, bazı işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

#2
Foto - Hak ettiği cezayı aldı! Tarihi geçen ürünlerin üstünü böyle kapatmış!

TARİHİ GEÇEN ÜRÜNLER BANTLA GİZLENMİŞ Kontroller sırasında bir işletmede, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki tarih bölümlerinin siyah bantla kapatıldığı tespit edildi. Ekipler, ürünlerin tüketiciye sunulmadan önce bilinçli şekilde gizlendiğini belirledi. Uygulama zabıta ekipleri tarafından kayıt altına alındı.

#3
Foto - Hak ettiği cezayı aldı! Tarihi geçen ürünlerin üstünü böyle kapatmış!

İŞLETME SAHİBİNİN SAVUNMASI ŞAŞKINLIK YARATTI İşletme sahibinin, durumu açıklarken “Bunu yanlış getirmişler.” şeklindeki ifadesi, ekipler arasında tepkiyle karşılandı. Denetim sırasında konuşan zabıta yetkilileri, söz konusu yöntemi “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

#4
Foto - Hak ettiği cezayı aldı! Tarihi geçen ürünlerin üstünü böyle kapatmış!

PATLAYICI MADDELER DE TESPİT EDİLDİ Denetimler sırasında başka bir işletmede ise çok sayıda patlayıcı madde bulunduğu ve bu ürünler hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Zabıta ekipleri, özellikle çocukların erişimine açık tehlikeli ürünler konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

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