Sıfır atıkta Türkiye Modeli dünyaya örnek oluyor... Altyapıya 8 yılda 12,3 milyar liralık kaynak!

Doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayan bu uygulamaların su ve enerji tüketiminde de tasarruf sağladığını ifade eden Ersoy, sıfır atık hareketinin başarısı için tüketimin azaltılması, geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve yeniden kullanım kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye’den Küresel Sorumluluklarını Yerine Getiriyor Türkiye’nin uluslararası alanda üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek için yoğun çaba gösterdiğini belirten Ersoy, bugüne kadar ortaya konulan gayretlerin hedeflerine ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Dünya Beşten Büyüktür” ve “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” yaklaşımının Türkiye’nin küresel politikalarına yön verdiğini kaydeden Ersoy, ülkenin çıkarları korunurken insanlığın ortak geleceğinin hiçbir zaman ikinci plana atılmadığını vurguladı. Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar ve verdiği taahhütler doğrultusunda hareket ettiğini belirten Ersoy, sıfır atık çalışmalarında elde edilen sonuçların da bu yaklaşımın önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Küresel Sıfır Atık Hareketine 7 Uluslararası Ödül Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk imzayı attığı “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı”nın bugün dünya genelinde çevre bilincinin etrafında şekillenen güçlü bir iradeye dönüştüğünü belirten Ersoy, Sıfır Atık Projesi’nin uluslararası kuruluşlardan toplam yedi ödül aldığını hatırlattı. Sıfır Atık Hareketi kapsamında yürütülen çalışmaların somut sonuçlar ortaya koyduğunu hatırlatan Ersoy, 2025 yılı sonu itibarıyla 90 milyon ton atığın geri kazandırıldığını ve ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını açıkladı. Elektrikten suya, petrolden depolama alanına, kurtarılan ağaç sayısından engellenen sera gazı salımına kadar birçok alanda önemli kazanımlar elde edildiğini vurgulayan Ersoy, Türkiye’nin sıfır atık uygulamalarında örnek sonuçlar ortaya koyduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, “Sayın Bakanımız Murat Kurum, çalışma arkadaşları ve paydaşları ile birlikte ülkemize adeta kendisiyle yarışan öncü bir konuma taşımıştır. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.