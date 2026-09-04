Büyükçekmece Belediyesi davasında yeni gelişme Mahkeme Hasan Akgün hakkında kararını verdi

İddianamede, "Soruşturma kapsamında alınan beyanlar, ihbar ve araştırma tutanaklarından anlaşıldığı üzere Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün başkanlık döneminde (1994-2025) Büyükçekmece'de kaçak hafriyat alanları oluşturduğu, bazı akrabalarının kontrolünde gerçekleştirilen kaçak dökümlerden haksız kazanç elde ettiği, hafriyatları ham yollarda kullandırtıp sonrasında bu alanlara açıktan asfalt yollar yaptırdığı, inşaat işleri ile uğraşan müteahhitlerden inşaat ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığı daire, villa gibi taleplerde bulunduğu, bunun karşılığında ise inşaatla ilgili izinlerin verildiği anlaşılmıştır. İnşaat ruhsatı ve iskan iznine ilişkin taleplerin bir kısmında müteahhitlere bağış adı altında zorla Büyükçekmece Spor Kulübü hesabına para gönderttiği, bir kısmında ise yapılan projelerden akrabaları ve irtibatlı olduğu kişiler üzerine daire ve villa devri yaptırdığı görülmüştür." ifadelerine yer veriliyor.