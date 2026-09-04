Büyükçekmece Belediyesi davasında yeni gelişme Mahkeme Hasan Akgün hakkında kararını verdi
Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin davada, aralarında tutuklanmasının ardından Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Akgün'ün de bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Akgün'ün de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Bazı siyasiler ile sanık yakınlarının da izleyici olarak yer aldığı duruşmada, bazı tutuksuz sanıkların savunmaları alındı, tanıklar dinlendi. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Heyet, Akgün ve 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Kasım'a erteledi.