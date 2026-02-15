Çağrı Bey sondaj gemisi hazır! Somali’de petrol arayacak

Çağrı Bey sondaj gemisi yarın Somali'ye doğru yola çıkacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak." dedi.