SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Milyonları ilgilendiren doğal gaz kararı: 3 aydan 6 aya çıkarıldı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonları ilgilendiren doğal gaz kararı: 3 aydan 6 aya çıkarıldı!

EPDK'nın doğal gaz yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle beraber, bağlantı bedeline 6 aya kadar taksit imkânı getirildi...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 12 Şubat 2026 tarihli toplantısında Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde tüketici haklarını güçlendiren kapsamlı değişiklikleri kabul etti. Karar, Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Yeni düzenlemeyle doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde etkinlik, verimlilik ve şeffaflık artırılırken, tüketici memnuniyetinin güçlendirilmesi ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amaçlandı.

BAĞLANTI BEDELİNE TAKSİT KOLAYLIĞI Yönetmeliğin 36'ncı maddesinde yapılan değişiklikle, abone bağlantı bedelini kredi kartıyla ödemek isteyen tüketiciler için taksit imkânı genişletildi. Daha önce en az 3 taksit olarak uygulanan sistem, 6 aya kadar taksit seçeneğini kapsayacak şekilde düzenlendi.

GÜVENCE BEDELİNDE SOSYAL MUAFİYET 39'uncu maddede yapılan değişiklikle kamu kurumları, ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kurslarının yanı sıra yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan vatandaşlardan yeni aboneliklerde güvence bedeli alınmaması kararlaştırıldı.

SAYAÇ VE FATURALANDIRMADA UYGULAMA BİRLİĞİ 42'nci maddede yapılan düzenlemeyle, sayacın ölçüm yapmaması ya da yanlış ölçüm yapması durumlarında tüketim bedelinin hesaplanmasına ilişkin süreçler netleştirildi. Kaçak kullanım ve hatalı ölçüm hallerinde uygulanacak yöntemlere açıklık getirilerek hem tüketici hem de dağıtım şirketleri açısından hukuki belirsizlikler giderildi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, düzenlemelerin tüketici odaklı bir anlayışla hazırlandığını belirterek, "Enerji piyasalarında temel önceliğimiz tüketicimizin korunması ve memnuniyetinin artırılmasıdır. Bu düzenlemelerle ödeme süreçlerinde esneklik sağlıyor, faturalandırma ve bilgilendirme mekanizmalarını daha şeffaf ve etkin hale getiriyoruz. Güvence bedeline yönelik sosyal muafiyetler de sosyal devlet anlayışımızın bir yansımasıdır. Hedefimiz, güvenli ve sürdürülebilir bir doğal gaz piyasasını kalıcı biçimde tesis etmektir" ifadelerini kullandı./ kaynak: internethaber

