Milyonları ilgilendiren doğal gaz kararı: 3 aydan 6 aya çıkarıldı!

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, düzenlemelerin tüketici odaklı bir anlayışla hazırlandığını belirterek, "Enerji piyasalarında temel önceliğimiz tüketicimizin korunması ve memnuniyetinin artırılmasıdır. Bu düzenlemelerle ödeme süreçlerinde esneklik sağlıyor, faturalandırma ve bilgilendirme mekanizmalarını daha şeffaf ve etkin hale getiriyoruz. Güvence bedeline yönelik sosyal muafiyetler de sosyal devlet anlayışımızın bir yansımasıdır. Hedefimiz, güvenli ve sürdürülebilir bir doğal gaz piyasasını kalıcı biçimde tesis etmektir" ifadelerini kullandı./ kaynak: internethaber