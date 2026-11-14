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Elektrik üretiminde cumhuriyet rekoru! Rüzgar gibi solladı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Elektrik üretiminde cumhuriyet rekoru! Rüzgar gibi solladı!

Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 276 bin 794 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.

#1
Foto - Elektrik üretiminde cumhuriyet rekoru! Rüzgar gibi solladı!

Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 276 bin 794 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.

#2
Foto - Elektrik üretiminde cumhuriyet rekoru! Rüzgar gibi solladı!

Barajlı hidroelektrik santrallerinde dün 187 bin 78 megavatsaat, ithal kömür santrallerinde ise 146 bin 683 megavatsaat elektrik üretildi. Böylece bu kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 14,9 oldu. Rüzgardan elektrik üretiminde ise günlük bazda 276 bin 794 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.

#3
Foto - Elektrik üretiminde cumhuriyet rekoru! Rüzgar gibi solladı!

Türkiye'de dün rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28,1'e ulaştı. Türkiye'de rüzgardan elektrik üretiminde en son 3 Ocak'ta günlük bazda 259 bin 76 megavatsaatle rekor kırılmıştı.

#4
Foto - Elektrik üretiminde cumhuriyet rekoru! Rüzgar gibi solladı!

TEİAŞ verilerine göre, Türkiye'de elektrik tüketimi ise dün 978 bin 790 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti. Türkiye dün 9 bin 235 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 129 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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