Elektrik üretiminde cumhuriyet rekoru! Rüzgar gibi solladı!

Barajlı hidroelektrik santrallerinde dün 187 bin 78 megavatsaat, ithal kömür santrallerinde ise 146 bin 683 megavatsaat elektrik üretildi. Böylece bu kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 14,9 oldu. Rüzgardan elektrik üretiminde ise günlük bazda 276 bin 794 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.