Türkiye'den Kültür Varlığı kaçakçılığına karşı kararlı mücadele

Sistem üzerinden tespit edilen şüpheli kayıtlar arşivlenerek uzmanların incelemesine sunuluyor. Elde edilen veriler, eserlerin kökenlerinin ve yurt dışına çıkarılma süreçlerinin araştırılmasına, iade taleplerinin bilgi ve belgelerle desteklenmesine katkı sağlıyor. Böylece kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele, sahadaki denetim ve uluslararası iş birliklerinin yanı sıra dijital ortamda da sürdürülüyor. Bilimsel Çalışmalar ve Uluslararası İş Birlikleri Güçleniyor Bakanlık, UNESCO’nun 1970 tarihli Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşmesi’nin öngördüğü koruma ve uluslararası iş birliği anlayışı doğrultusunda, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeleyi, eserlerin bulundukları yerde korunmasından yasa dışı ticaretin önlenmesine, yurt dışına çıkarılan eserlerin takibinden toplumda koruma bilincinin geliştirilmesine kadar uzanan çok yönlü bir yaklaşımla sürdürüyor. Bilimsel araştırmalar, güvenlik tedbirleri, hukuki süreçler ve diplomatik girişimler, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla birlikte birbirini tamamlayan bir bütün olarak yürütülüyor. Kültür varlıklarının iadesinde arkeolojik araştırmalar, tarihi belgeler, kazı kayıtları ve bilimsel analizler önemli rol oynuyor. Özellikle Boubon kökenli bronz eserlerin iadesine yönelik çalışmalar, bilimsel kanıtların uluslararası adli süreçlerle birlikte değerlendirilmesinin başarılı örnekleri arasında yer alıyor. Bakanlık, güvenlik güçleri, gümrük teşkilatı ve adli makamlarla koordinasyon içinde kaçak kazıların önlenmesi ve yasa dışı kültür varlığı ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdürürken uluslararası kuruluşlar ve ilgili ülkelerin yetkili makamlarıyla da iş birliği yürütüyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile yürütülen çalışmalar da bu iş birliğinin bölgesel boyutunu oluşturuyor. Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Güneydoğu Avrupa’da hukuki altyapının, operasyonel kapasitenin ve ülkeler arasındaki bilgi paylaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor.