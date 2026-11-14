Küresel felaket yaklaşıyor! Bakan Kurum 'sular altında kalacak' diyerek duyurdu
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Küba ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Küba ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Toplantıdan önce Küba Cumhuriyeti Ulusal Fiziki Planlama ve Şehircilik Bakanı Raul Omar Acosta Gregorich ve Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Armando Rodriguez Batista ile görüştüğünü hatırlatan Bakan Kurum, küresel iklim krizinin doğuracağı muhtemel felaketlere karşı dünyayı uyardı.
Bakan Kurum, "Bakın hepinizin huzurlarında söylemek istiyorum. Biz tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Küba'nın yüzde 19'u sular altında kalacak. Az önce Kübalı iki bakanımız, mevkidaşımız bunu ifade etti" dedi.
Murat Kurum, COP31 kapsamında Küba Cumhuriyeti Ulusal Fiziki Planlama ve Şehircilik Bakanı Raul Omar Acosta Gregorich ve Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Armando Rodriguez Batista ile bir araya geldi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "COP31'de Küba Cumhuriyeti Ulusal Fiziki Planlama ve Şehircilik Bakanı Sayın Raul Omar Acosta Gregorich ve Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Sayın Armando Rodriguez Batista ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; şehirlerimizin geleceğini, çevresel sürdürülebilirliği ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak adımlarımızı konuştuk. İklim mücadelesinde diyaloğu işbirliğine, işbirliğini somut adımlara dönüştürmeye kararlıyız."
Küba Çevre Ulusal Kurumu'nun Başkanı Tomas Escobar, 2013 yılında yaptığı açıklamada iklim değişikliği ve suların mevcut hızla yükselmesi halinde 2050'de 2 bin 700 kilometrekare alanın, yaklaşık 9 bin binanın kaybedilebileceğini belirtti.
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