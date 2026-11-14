Baskıya dayanamadılar: Savunma deviyle yapılan anlaşma iptal edildi

Rheinmetall'in reklamları maçlarda saha kenarındaki panolarda yer alırken bu işbirliği, bazı taraftarların kulübe desteğini çekmesine kadar varan tepkilere yol açmıştı. 1889 yılında kurulan Rheinmetall, her iki dünya savaşında da Almanya'nın en büyük silah üreticilerinden biri olmuş ve İkinci Dünya Savaşı sırasında zorla çalıştırılan işçilerden yararlanmıştı. Alman basınında söz konusu anlaşmanın yıllık 9 milyon avro değerinde olduğu belirtilmişti.