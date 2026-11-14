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Baskıya dayanamadılar: Savunma deviyle yapılan anlaşma iptal edildi

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Baskıya dayanamadılar: Savunma deviyle yapılan anlaşma iptal edildi

Ünlü silah üreticisi Rheinmetall ile yapılan anlaşma, artan tepkiler ve yoğun baskılar sonucunda iptal edildi. Kararın arkasındaki süreç ve iptale yol açan gelişmeler dikkat çekti.

#1
Foto - Baskıya dayanamadılar: Savunma deviyle yapılan anlaşma iptal edildi

Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada, kulüp ile Düsseldorf merkezli Rheinmetall arasında Mayıs 2024'te üç yıllığına imzalanan ve 30 Haziran 2027'de sona erecek resmi sponsorluk sözleşmesinin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla yenilenmeyeceği belirtildi.

#2
Foto - Baskıya dayanamadılar: Savunma deviyle yapılan anlaşma iptal edildi

Borussia Dortmund İcra Kurulu Başkanı Carsten Cramer, yaptığı değerlendirmede, söz konusu kararda taraftarların ve kulüp üyelerinin süregelen eleştirilerinin belirleyici olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Baskıya dayanamadılar: Savunma deviyle yapılan anlaşma iptal edildi

Kasım 2024'teki yıllık genel kurul toplantısında üyelerin ortaklığın 2027'den sonra uzatılmaması yönünde oy kullandığını hatırlatan Cramer, "Üyelerimizden ve taraftarlarımızdan gelen eleştirilerin farkındayız. Rheinmetall ile yaptığımız görüşmelerde bunu doğal olarak dikkate aldık ve ciddiye aldık. Ortaklığımızın en başından beri tartışmalı olduğunun bilincindeydik." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Baskıya dayanamadılar: Savunma deviyle yapılan anlaşma iptal edildi

Söz konusu sponsorluk anlaşmasının sona ermesiyle kulübün mali açıdan etkileneceğini belirten Cramer, şunları kaydetti: "2027 yazından itibaren bu sponsorluk anlaşmasından elde ettiğimiz geliri kaybedeceğiz. Bu, bir gerçek ve mali hareket alanımızı daraltıyor. Planlanan yatırımlarımızı yeniden önceliklendirmemiz ve uygulanabilir çözümleri nasıl bulabileceğimizi dikkatle incelememiz gerekecek."

#5
Foto - Baskıya dayanamadılar: Savunma deviyle yapılan anlaşma iptal edildi

Rheinmetall'in reklamları maçlarda saha kenarındaki panolarda yer alırken bu işbirliği, bazı taraftarların kulübe desteğini çekmesine kadar varan tepkilere yol açmıştı. 1889 yılında kurulan Rheinmetall, her iki dünya savaşında da Almanya'nın en büyük silah üreticilerinden biri olmuş ve İkinci Dünya Savaşı sırasında zorla çalıştırılan işçilerden yararlanmıştı. Alman basınında söz konusu anlaşmanın yıllık 9 milyon avro değerinde olduğu belirtilmişti.

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