Yeni bir dönüm noktası: Tarihi imzalar Katar'da gündem oldu!

Katar’ın yerel gazeteleri El Şark ve The Peninsula ile Katar merkezli uluslararası yayın kuruluşu Al Jazeera iki ülke arasında imzalanan anlaşmaları okuyucularına aktardı. Haberlerde özellikle ortak savunma anlaşması, askeri işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel güvenliğe katkı sağlayacak yeni adımlar öne çıkarıldı. Katar’ın İngilizce yayın yapan gazetelerinden The Peninsula, “Katar Emiri ve Türkiye Cumhurbaşkanı ortak savunma anlaşması imzaladı” başlıklı haberinde, iki liderin İstanbul’daki bir araya geldiğini aktardı. Gazete, askeri işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan savunma anlaşmasının yanı sıra tüketicinin korunması, piyasa denetimi, eğitim, barışın tesisi, uzlaşı ve anlaşmazlıkların çözümü alanlarında da işbirliği belgelerinin imzalandığını belirtti.