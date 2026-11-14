Yeni bir dönüm noktası: Tarihi imzalar Katar'da gündem oldu!

Bölgesel krizler ve diplomatik işbirliği de öne çıktı Katar basınında yer alan haberlerde, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin yanı sıra Gazze’deki gelişmeler, ABD ile İran arasındaki gerilim ve bölgesel krizlerin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik ortak tutum da ele alındı. Al Jazeera, toplantının ardından yayımlanan ortak bildiriyi ayrıntılı biçimde aktararak, Türkiye ve Katar’ın Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden imarı konusunda koordinasyonu sürdürme kararı aldığını belirtti. Haberde ayrıca Ankara ve Doha’nın ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların diplomatik yöntemlerle çözülmesine, Hürmüz Boğazı’nda güvenli seyrüseferin yeniden sağlanmasına ve bölge ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmesine yönelik ortak çağrılarına yer verildi. Öte yandan Katar basını, Erdoğan ile Şeyh Temim’in toplantısında savunma işbirliğinin yanında enerji alanındaki ortaklığın çeşitlendirilmesi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki mesajları da aktardı.