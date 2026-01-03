  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye korkusundan tir tir titriyorlar! “Türk askeri gibi bunu yapmamız lazım” dediler

Galatasaray'dan transferi körükleyecek adım geldi yine... Fenerbahçe'ye çalım...

Kar, fırtına ve sel bir arada! Meteoroloji 24 il için saat vererek uyardı: Sakın hazırlıksız yakalanmayın!

Turnayı gözünden vurdular: Yer altından servet fışkırdı!

“Her şeyi devletten beklememek lazım” dediler! İmeceyle yollar ulaşıma açıldı

Merih Demiral, Ronaldo’ya çelme taktı

Otomobil devinden yılın ilk kampanyası: 339.500 TL indirim!

Türkiye’nin aylardır konuştuğu ölümde şok detay! Güllü’nün kızı, gizlice kaydedip sevgilisine göndermiş

Fenerbahçe’de yaprak dökümü başladı! İlk ayrılığı Rus basını açıkladı!

İki belediye başkanıyla birlikte AK Parti’ye geçiyor! CHP’li isim, Erdoğan’a “Beni bu hayasız adamlardan kurtarın” demiş
Siyaset
8
Yeniakit Publisher
Efkan Ala paraların nasıl talan edildiğini anlattı! "14 belediyemizin bütçesinden daha fazla"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Efkan Ala paraların nasıl talan edildiğini anlattı! “14 belediyemizin bütçesinden daha fazla”

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, bir dizi program için geldiği Kocaeli'de İzmit Millet Bahçesi'ndeki Alev Alatlı Kütüphanesi ve Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı.

2
#1
Foto - Efkan Ala paraların nasıl talan edildiğini anlattı! "14 belediyemizin bütçesinden daha fazla"

Milletten aldıkları emaneti, bütçeyi hizmete döndürmek için çaba sarf ettiklerini, İstanbul'a yaptıkları hizmetin haddi hesabının olmadığını vurgulayan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

#2
Foto - Efkan Ala paraların nasıl talan edildiğini anlattı! "14 belediyemizin bütçesinden daha fazla"

Şimdi bunlar geldiler belediyeye. Bakın biz daha çok nasıl hizmet ederiz, gencimize, yaşlımıza, herkese nasıl ulaşırız? Bunun çabası içerisindeyiz.

#3
Foto - Efkan Ala paraların nasıl talan edildiğini anlattı! "14 belediyemizin bütçesinden daha fazla"

Geldiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 14 bakanlığımızın bütçesinden daha fazla. Üç Gençlik ve Spor Bakanlığı​​​​​​​nı üst üste koy İstanbul Büyükşehir Belediyesi etmiyor.

#4
Foto - Efkan Ala paraların nasıl talan edildiğini anlattı! "14 belediyemizin bütçesinden daha fazla"

Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı topla, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesi etmiyor. Tarım Bakanlığının bütçesi ondan daha düşük. Yani 14 bakanlığın bütçesinden daha fazla bütçesi var.

#5
Foto - Efkan Ala paraların nasıl talan edildiğini anlattı! "14 belediyemizin bütçesinden daha fazla"

Allah aşkına şimdi bir iddianame hazırlandı. İddianame mahkemece kabul edildi. İddianame ne diyor? 'Talan edilmiş' diyor. Bir ekosistem kurmuşlar. Ekosistemle milletin o parasını kendi aralarında dağıtmış durmuşlar. İnanılmaz bir talan var."

#6
Foto - Efkan Ala paraların nasıl talan edildiğini anlattı! "14 belediyemizin bütçesinden daha fazla"

Ala, bunu örtbas etmek için "siyasi operasyon" söylemlerinin olduğuna dikkati çekerek, "Siyasi saikle ise şimdi yolsuzluktan alındı. Devletin savcıları böyle söylüyor. İddianame hazırlanmış. Şikayet eden kim? CHP'li. Şikayet edilen kim? CHP'li. 'Bu temizlenmeli, arınmalı parti dahil, belediyeler.' diyen kim? Kendi genel başkanları, önceki genel başkanları. Efendim her şey içerisindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Peki şimdi onlar alındı. Yerine kim geldi? Yerine de CHP'li meclis üyesi geldi. Yine CHP'li birisi geldi. Siyasi operasyon olsa CHP'li gelmez o zaman. Öyle mi? Yani iddia ettikleri de savunmaları da inanılmaz birbirinden beter, birbirinden dayanaksız şeyler. Gerçekten siyasi depresyon içerisinde, siyasi travma geçiriyor CHP." diye konuştu.

#7
Foto - Efkan Ala paraların nasıl talan edildiğini anlattı! "14 belediyemizin bütçesinden daha fazla"

Ülkenin AK Parti kadrolarına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ala, "Karşıda bir şey yok. Onlar aldıkları emaneti bihakkın yerine getirmiyor. Yani gele gele İSKİ'den asrın yolsuzluğuna geldiler. Biz ne yaptık? Bir hafta önce ben de Hatay'daydım. Hatay yeniden kurulmuş, 455 bininci konutun teslim törenine katıldık. Yani insanın duygulanmaması mümkün değil. Her taraf yeniden yapılmış." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Güney Doğulu

Talan öyle talan ki, tam şaşırmışlar. Avcılar belediyesi Ocak ayı içinde binlerce şişe alkol içkisi ihalesi açmış. Bunu açanlarlar ancak ve ancak sapkın olur. Kamuyu dolandırıyir bunlar ....

Şuayip

Meseleleri gazeteciler değil partinin yetkilileri kamu oyuna anlatsınlar her şeyi Erdoğan dan beklemessinler
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!
Gündem

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Suriye’nin kuzeyini işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG/SDG, içeriden aldığı büyük darbeyle sarsılıyor. Örgütün sözde asayiş biriminden..
Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü
Gündem

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı, Türkiye’nin devasa deprem felaketi sonrası sergilediği eşsiz başarıyı gözler ön..
İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı
Dünya

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı

İsrail'e en fazla para yağdırarak dünyadaki huzuru hedef alan Yahudiler ortaya çıktı. 1. sırada en çok finansal destek veren Yahudiler kim, ..
İstanbul’da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı
Gündem

İstanbul’da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de sokakta motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 3 kişiden 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını ..
CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!
Siyaset

CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!" başlıklı yazısı...
Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı
Gündem

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., tutuklandı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23