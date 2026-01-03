Efkan Ala paraların nasıl talan edildiğini anlattı! “14 belediyemizin bütçesinden daha fazla”

Ala, bunu örtbas etmek için "siyasi operasyon" söylemlerinin olduğuna dikkati çekerek, "Siyasi saikle ise şimdi yolsuzluktan alındı. Devletin savcıları böyle söylüyor. İddianame hazırlanmış. Şikayet eden kim? CHP'li. Şikayet edilen kim? CHP'li. 'Bu temizlenmeli, arınmalı parti dahil, belediyeler.' diyen kim? Kendi genel başkanları, önceki genel başkanları. Efendim her şey içerisindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Peki şimdi onlar alındı. Yerine kim geldi? Yerine de CHP'li meclis üyesi geldi. Yine CHP'li birisi geldi. Siyasi operasyon olsa CHP'li gelmez o zaman. Öyle mi? Yani iddia ettikleri de savunmaları da inanılmaz birbirinden beter, birbirinden dayanaksız şeyler. Gerçekten siyasi depresyon içerisinde, siyasi travma geçiriyor CHP." diye konuştu.