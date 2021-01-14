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Medya
13
EDHO müjdeyi patlattı! Yeni bölümde ekranlara gelecek

2021-01-14 23:10:03
EDHO müjdeyi patlattı! Yeni bölümde ekranlara gelecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin hayranlarını sevindiren müjde geldi.

#1
Foto - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm fragmanı yoğun ilgi görüyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm fragmanı yoğun ilgi görüyor.

#2
Foto - ATV yayın akışına göre salı akşamı EDHO’nun 179. bölümü ekrana gelmedi.

ATV yayın akışına göre salı akşamı EDHO’nun 179. bölümü ekrana gelmedi.

#3
Foto - Dizinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele etti. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora soktu.

Dizinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele etti. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora soktu.

#4
Foto - ATV yayın akışı içerisinde 19:45’de Kupa Günlüğü, 20:45’de Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı yer aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı ve tarih belli olmadı.

ATV yayın akışı içerisinde 19:45’de Kupa Günlüğü, 20:45’de Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı yer aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı ve tarih belli olmadı.

#5
Foto - Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili izleyiciyi heyecanlandıran bir haber geldi.

Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili izleyiciyi heyecanlandıran bir haber geldi.

#6
Foto - Geçen sezon başında beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, bir bölüm oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a ara vermek zorunda kalmıştı.

Geçen sezon başında beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, bir bölüm oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a ara vermek zorunda kalmıştı.

#7
Foto - Usta oyuncunun ne zaman diziye döneceği merak konusuydu.

Usta oyuncunun ne zaman diziye döneceği merak konusuydu.

#8
Foto - Yeni yılda ekrana döneceğini söyleyen oyuncunun haftaya ekrana gelecek bölümde yer alacağı öğrenildi.

Yeni yılda ekrana döneceğini söyleyen oyuncunun haftaya ekrana gelecek bölümde yer alacağı öğrenildi.

#9
Foto - 61 yaşındaki usta oyuncu, aylar sonra ilk kez menajeri Cem Tatlıtuğ’la Fenerbahçe Parkı’nda yürüyüş yaparken son durumuyla ilgili olarak “Yeniden doğdum, yürüme çağındayım. Çok şükür iyiyiz. Kısmetse döneceğiz” açıklamasını yapmıştı.

61 yaşındaki usta oyuncu, aylar sonra ilk kez menajeri Cem Tatlıtuğ’la Fenerbahçe Parkı’nda yürüyüş yaparken son durumuyla ilgili olarak “Yeniden doğdum, yürüme çağındayım. Çok şükür iyiyiz. Kısmetse döneceğiz” açıklamasını yapmıştı.

#10
Foto - EDHO’ya ne zaman döneceği ile ilgili soru üzerine Menajeri Cem Tatlıtuğ, bilgi verdi ve “Çekimler devam ediyor, yapımcı ile yaptığımız görüşmede yılbaşından sonra yeni sezona girdiğimizde Ocak ayında tekrar başlayacağız” demişti.

EDHO’ya ne zaman döneceği ile ilgili soru üzerine Menajeri Cem Tatlıtuğ, bilgi verdi ve “Çekimler devam ediyor, yapımcı ile yaptığımız görüşmede yılbaşından sonra yeni sezona girdiğimizde Ocak ayında tekrar başlayacağız” demişti.

#11
Foto - Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli 7 Nisan 1959, Solhan, Bingöl doğumlu Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı “Tiyatro” bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay’ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı.

Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli 7 Nisan 1959, Solhan, Bingöl doğumlu Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı “Tiyatro” bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay’ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı.

#12
Foto - Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.

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