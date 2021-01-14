EDHO müjdeyi patlattı! Yeni bölümde ekranlara gelecek

Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli 7 Nisan 1959, Solhan, Bingöl doğumlu Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı “Tiyatro” bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay’ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı.