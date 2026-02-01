  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Dursun Özbek pahalı olmaz dedi yönetim o ismi buldu! Fransa'dan geliyor
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Dursun Özbek pahalı olmaz dedi yönetim o ismi buldu! Fransa'dan geliyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde yüksek bonservisli oyunculardan uzak durulmasını istemişti.

#1
Foto - Dursun Özbek pahalı olmaz dedi yönetim o ismi buldu! Fransa'dan geliyor

Sarı-kırmızılı yönetim aradığı ismi Nice takımında buldu ve teklifini de yaptı.

#2
Foto - Dursun Özbek pahalı olmaz dedi yönetim o ismi buldu! Fransa'dan geliyor

Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray orta saha transferi için harekete geçti. Başkan Dursun Özbek'in bu transfer için önemli bir uyarısı var. Kesinlikle yüksek bonservisli oyuncular tercih edilmeyecek.

#3
Foto - Dursun Özbek pahalı olmaz dedi yönetim o ismi buldu! Fransa'dan geliyor

Sarı-kırmızılı yönetim çalışmalarını bu doğrultuda yürütürken aranılan isim Fransa'da bulundu.

#4
Foto - Dursun Özbek pahalı olmaz dedi yönetim o ismi buldu! Fransa'dan geliyor

Footmercato'nun haberine göre, Galatasaray Nice forması giyen Cezayirli orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptı. Teklif 15 milyon Euro'luk bir paketi içerirken iki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü de belirtildi.


