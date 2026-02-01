Dursun Özbek pahalı olmaz dedi yönetim o ismi buldu! Fransa'dan geliyor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde yüksek bonservisli oyunculardan uzak durulmasını istemişti.
Sarı-kırmızılı yönetim aradığı ismi Nice takımında buldu ve teklifini de yaptı.
Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray orta saha transferi için harekete geçti. Başkan Dursun Özbek'in bu transfer için önemli bir uyarısı var. Kesinlikle yüksek bonservisli oyuncular tercih edilmeyecek.
Sarı-kırmızılı yönetim çalışmalarını bu doğrultuda yürütürken aranılan isim Fransa'da bulundu.
Footmercato'nun haberine göre, Galatasaray Nice forması giyen Cezayirli orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptı. Teklif 15 milyon Euro'luk bir paketi içerirken iki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü de belirtildi.
