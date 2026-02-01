Okan Buruk izin verecek mi? Kimse bu hamleyi beklemiyordu! O isim yolcu mu?
Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray forması giyen Roland Sallai için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer dönemi bitmeden yeni transferlere imza attırmak istiyor.
Kulüpte transfer hareketliliği devam ederken takımın başarılı isimlerinden Roland Salli için ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Liverpool, Sunderland forması giyen sağ bek Lutsharel Geertruida ile ilgileniyor.
Galatasaray'dan Roland Sallai de Liverpool'un alternatif listesinde yer alıyor.
