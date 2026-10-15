Ayazağa'da selin sürüklediği araçlar görüntülendi
Mega kent İstanbul sağanak yağışa teslim oldu.
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Mega kent İstanbul sağanak yağışa teslim oldu.
İBB AKOM verilerine göre, İstanbul'da etkili olan son sağanak yağışta Sarıyer ilçesinde metrekareye 170.2 kilogram yağış ölçüldü.
Selin ardından Ayazağa Cendere Caddesi’nde oluşan hasar, havadan görüntülendi
Bölgede sel nedeniyle zarar gören araçlar dikkat çekerken, ekiplerin çalışmaları da havadan görüntülendi.
Bölgeden bir görüntü...
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