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Ayazağa'da selin sürüklediği araçlar görüntülendi

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DHA Giriş Tarihi:

Ayazağa'da selin sürüklediği araçlar görüntülendi

Mega kent İstanbul sağanak yağışa teslim oldu.

#1
Foto - Ayazağa'da selin sürüklediği araçlar görüntülendi

İBB AKOM verilerine göre, İstanbul'da etkili olan son sağanak yağışta Sarıyer ilçesinde metrekareye 170.2 kilogram yağış ölçüldü.

#2
Foto - Ayazağa'da selin sürüklediği araçlar görüntülendi

Selin ardından Ayazağa Cendere Caddesi’nde oluşan hasar, havadan görüntülendi

#3
Foto - Ayazağa'da selin sürüklediği araçlar görüntülendi

Bölgede sel nedeniyle zarar gören araçlar dikkat çekerken, ekiplerin çalışmaları da havadan görüntülendi.

#4
Foto - Ayazağa'da selin sürüklediği araçlar görüntülendi

Bölgeden bir görüntü...

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